Ginevra Lamborghini difesa dalla madre: “Data in pasto agli squali”

La vicinanza della madre della musicista al mental coach: “E’ stato emarginato dal gruppo”

Si continua a parlare della squalifica di Ginevra Lamborghini, che ha dovuto abbandonare il reality show condotto da Alfonso Signorini per le pesantissime parole che ha detto nei confronti di Marco Bellavia di recente. A intervenire in difesa della giovane ci ha pensato la madre Luisa Peterlongo, che per iniziare si è scusata con il mental coach:

“Non riesco a rimanere indifferente e tranquilla dopo quello che è andato in onda. Ho visto la disperazione di un uomo incompreso e solo. E’ stato emarginato dal gruppo e ignorato da quelli che avrebbero dovuto dare il loro sostegno professionale”.

L’ex gieffina nella bufera. Lo sfogo della madre: “Non vedo una fine a tutto questo odio”

Nella puntata del GF Vip 7 andata in onda questo lunedì ci sono stati dei seri provvedimenti, per i concorrenti che hanno mostrato indifferenza al dolore che Marco Bellavia ha esternato nella casa di Cinecittà: a pagare più di tutti è stata soprattutto Ginevra Lamborghini che è stata squalificata per aver detto riferendosi all’ex conduttore di Bim Bum Bam: “Si merita di essere bullizzato”. A mostrare la propria vicinanza al mental coach è stata la madre della musicista tramite un lungo post condiviso su Twitter, che non ha nascosto di essere rimasta spiazzata dal fatto che si sia permesso di arrivare a tanto: “Perchè non hanno agito prima? Vorrei esprimere il mio grande dispiacere, e chiedergli scusa personalmente”. La signora dopo aver precisato di non voler giustificare sua figlia ha aggiunto: “Però in questo momento soffro anche per lei. E’ un’anima buona ma ha sbagliato ed è finita sul patibolo. Soffro anche per lei perchè è stata data in pasto agli squali. Gli stessi che indignano e gridano no al bullismo”. In poche parole la madre dell’ex gieffina si è sfogata per tutte le critiche che sta continuando a ricevere sua figlia:

“Non vedo una fine a tutto questo odio. Soffro perchè voglio ancora credere nel bene e spero che le parole abbiano ancora valore e peso nella coscienza delle persone. Per ora vedo solo odio e ipocrisia”.

La nota conduttrice radiofonica critica la sorella di Elettra: arriva una dura replica

Intanto la signora Luisa Peterlongo si è scagliata contro Manila Nazzaro, in risposta a questo tweet scritto dall’ex gieffina: “Ginevra non la capisci perchè ha detto solo c*zz*** sulla sua storia. Ciao”. La dura replica della madre della musicista non si è fatta attendere:

“Una signora che presume di conoscere i fatti e si esprime in questo modo mi fa pensare che è una falsa moralista come tante“.

La moglie di Tonino Lamborghini ha rincarato la dose: “Mi auguro che non si trovi mai in una situazione del genere. Falsi moralisti e ipocriti sempre pronti a giudicare gli altri”.