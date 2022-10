Ginevra Lamborghini in difesa di Nikita Pelizon: “Personaggi terribili”

La giovane modella attaccata dagli altri concorrenti: interviene l’ex gieffina

Ginevra Lamborghini una ex protagonista del reality show condotto da Alfonso Signorini, nelle scorse ore ha fatto una diretta su Instagram, in cui ha risposto a diverse domande che le hanno fatto i suoi numerosi fan. In questi giorni Nikita Pelizon è stata presa di mira da alcuni concorrenti, e a difenderla ci ha pensato proprio la sua ex compagna di gioco:

“E’ una ragazza che non viene capita, per me è favolosa, è un universo magico, meno male che ci sono persone così, che vivono con questo mondo interiore tutto loro, non mi piace per niente il modo in cui la stanno trattando, guardate che stanno venendo fuori dei personaggi veramente terribili“.

La musicista delusa da alcuni compagni di gioco: “Ecco perchè mi sono dovuta ricredere”

Proprio oggi che andrà in onda una nuova puntata del GF Vip 7, l’ex gieffina Ginevra Lamborghini ha fatto una lunga diretta su Instagram. La ragazza dopo aver difeso Nikita Pelizon che nei giorni scorsi è rimasta perplessa dal comportamento di Antonino Spinalbese, assicurando che si schiererà dalla parte della stessa anche stasera, ha fatto sapere di essere rimasta delusa da alcuni concorrenti: “Alcune persone veramente a pensare come mi sono comportata con loro, con estremo rispetto e amicizia, ci sono persone che proprio ci hanno sputato sopra, a nome di tattica, mi sono dovuta ricredere su molte persone“.

Inoltre la musicista ha confermato di essere in crisi con il fidanzato Edoardo Casella, spiegando la ragione per cui si trovava a casa dello stesso prima della scorsa puntata del reality. Per iniziare ha affermato: “In poche parole, la crisi c’è, sicuramente è cominciata con la mia uscita, è una crisi di coppia, penso che averla non significa per forza andare a chiudere, ma approfondire e dire c’è qualcosa che non va. Non voglio dare spiegazioni, è sicuramente però una cosa che è emersa serenamente”.

Ginevra Lamborghini conferma la crisi con il fidanzato: “C’è per dei motivi che sono nostri”

A questo punto l’ex gieffina sempre riferendosi al rapporto con il fidanzato con cui sta attraversando un momento un po’ critico di crisi, ha precisato:

“Il fatto che io fossi a casa prima dello studio è perchè come vi ho detto le crisi vanno gestite in un certo modo, con rispetto. Stiamo decidendo le cose migliori per noi, non entrerò nel dettaglio. Voglio gestire con delicatezza anche perchè c’è un’altra persona che sta vivendo la cosa, la crisi c’è per dei motivi che sono nostri“.

La 30enne poi ha commentato l’avvicinamento tra Antonino Spinalbese e Giaele De Donà ironizzando: “Mi sa che a Pomezia ci vado da sola!”.