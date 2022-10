Giovanni Ciacci affondato da Giulia Salemi: “Si è qualificato da solo”

Le dichiarazioni dello stylist non sono state dimenticate dall’influencer: arriva la stoccata

Giulia Salemi che ha un ruolo di portavoce dell’opinione sui social nel reality show condotto da Alfonso Signorini, ha concesso un’intervista a Vanity Fair. L’influencer italo-persiana ha affondato l’ex gieffino Giovanni Ciacci che non è stato per niente carino nei suoi confronti in passato, per aver detto che lei Tommaso Zorzi e Giulia De Lellis sarebbero stati delle meteore. La fidanzata di Pierpaolo Pretelli dopo aver detto di essere una persona che perdona, ha lanciato una chiara stoccata al noto stylist:

“Penso che vedermi in studio in prima serata alla mia postazione mentre lui è seduto tra gli eliminati penso sia già una risposta“.

La fidanzata di Pierpaolo Pretelli evita di attaccare l’ex gieffino: “Ecco perchè sarebbe troppo facile”

L’influencer Giulia Salemi che ha un ruolo inedito al GF Vip 7, non si è affatto dimenticata di ciò che Giovanni Ciacci ha detto su di lei nel 2020. In particolare quest’ultimo ai microfoni di Novella 2000 aveva attaccato Tommaso Zorzi, paragonandolo alla fidanzata di Pierpaolo Pretelli e a Giulia De Lellis: “Ho paura che sia privo di contenuti. Per me gli influencer non dovrebbero fare tv, perchè hanno una vita artistica breve”. Lo stylist che di recente è stato umiliato da Alfonso Signorini, riferendosi poi all’ex gieffina e all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne aveva sottolineato: “Sono scomparse”. L’influencer italo-persiana ha risposto alle dichiarazioni dello stylist, in un’intervista a Vanity Fair: “Ha preso tre esempi di persone non certo scomparse. Siamo forse quelli che lavorano di più”. Sempre l’ex gieffina ha spiegato la ragione per cui preferisce non attaccarlo:

“Andare contro lui adesso sarebbe come sparare sulla croce rossa. Sarebbe troppo facile attaccarlo in puntata o fare delle battute, non ne vale la pena. Penso che si sia qualificato da solo“.

Giulia Salemi dispiaciuta per l’uscita della musicista: “Avrebbe potuto fare un bel percorso”

La 29enne non poteva non dire la sua sul caso Marco Bellavia: “Ho pianto tutto il tempo. Il sistema è fatto di leoni, più sei str*nz* e più hai successo”. L’ex gieffina si è sfogata inoltre per il fatto che capita spesso che una persona sensibile venga derisa e bullizzata: “Questo è inaccettabile”. Ovviamente ha fatto un rimprovero ai concorrenti del reality show tranne a tre, per non aver sostenuto il mental coach nella casa di Cinecittà: “Aveva bisogno di qualcuno che lo abbracciasse come hanno fatto Antonella, Luca e George”. L’influencer si è complimentata con il conduttore, per il modo in cui è riuscito a gestire la situazione: “E’ stato bravissimo. Alcune persone hanno pagato ma penso che sia giusto”. Però non ha nascosto il suo dispiacere per la squalifica di Ginevra Lamborghini: “Avrebbe potuto fare un bel percorso. E’ una brava ragazza che ha parlato senza collegare il cervello”.