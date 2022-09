Scandalo GF Vip, ragazza trans smaschera Luca Salatino: “Dì la verità”

GF Vip, la verità sulla vita privata del concorrente: la clamorosa rivelazione di una ragazza trans

In questi ultimi giorni Luca Salatino è finito sotto i riflettori del gossip per via della sua amicizia speciale nata con Elenoire Ferruzzi, la quale ha ammesso di provare dei forti sentimenti nei suoi confronti. Tuttavia i due hanno poi avuto un furioso scontro perchè il ragazzo ha subito chiarito di non essere interessato, visto che ha già una fidanzata. Dopo aver discusso animatamente nel weekend lunedì scorso sono riusciti finalmente a chiarirsi e tornare amici come prima. Finita qua? Nemmeno per idea perchè l’influencer Amedeo Venza è stato contattato in queste ultime ore da una ragazza trans, il cui nome è Noemi. E quest’ultima ha voluto rivelargli privatamente su instagram di aver avuto modo di conoscere molto bene l’ex tronista:

“Lo conosco da 10 anni e ci siamo visti molte volte, e proprio per questo potrebbe dire semplicemente la verità ad Elenoire, cioè che non è il suo tipo visto che con le ragazze trans ha avuto esperienze!”

Luca Salatino e la confessione choc della ragazza trans: “Non fare l’ipocrita e dì la verità!”

La suddetta ragazza transgender ha poi rivelato ad Amedeo Venza di aver fatto anche un video con il concorrente del Grande Fratello Vip, dove non è possibile vedere il viso, ma chi lo conosce bene in intimità non avrebbe alcun problema ad identificarlo:

“Qualche anno fa facemmo un video, purtroppo il volto non si vede ma chi conosce la sua intimità lo riconoscerebbe subito….”

La ragazza ha comunque tenuto a chiarire di non avere nessuna intenzione di metterlo in difficoltà, ma di essere assai arrabbiata che il concorrente, che non giorni scorsi ha pensato di abbandonare il programma, continui a non dire la verità:

“Mi da ai nervi vedere una persona come Luca Salatino fare delle affermazioni a Elenoire solo per far credere che determinate cose non le fa…Non nasconderti…”

La ragazza palesemente in cerca di visibilità ma, anche se fosse vero, il fatto che Luca in passato possa aver avuto una liason con una donna trans non vuol dire lui debba essere attratto da tutte le donne che hanno compiuto il percorso di transizione #GFvip pic.twitter.com/a16NZpoRVw — MA QUAL DIETA (@maqualdietaa) September 28, 2022

Grande Fratello Vip, la ragazza trans dà un consiglio al concorrente: “Non nasconderti dietro falsi moralismi”

Noemi ha poi confessato ad Amedeo Venza di essere certa che qualora Luca Salatino dovesse dire la verità sulla sua vita privata ne guadagnerebbe sicuramente. Per tale ragione ha voluto consigliargli di dire le cose come stanno e gettare una volta per tutte la maschera:

“Luca nessuno mette in dubbio la tua eterosessualità né il tuo essere uomo sii solo sincero e non nasconderti dietro falsi moralismi. Solo così ne uscirai vincente…Sempre!”

Domani Alfonso Signorini chiederà al diretto interessato delucidazioni in merito?