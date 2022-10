GF Vip, Nikita affonda Cristina: “Vuole stare al centro dell’attenzione”

Cristina Quaranta nel mirino della concorrente: “Sta male se non sta al centro dell’attenzione”

E’ appena andata in onda una nuova puntata del daytime del Grande Fratello Vip. E ovviamente è stato mostrato l’accesissimo scontro di ieri sera tra Nikita Pelizon e la bionda coinquilina vip della casa più spiata dagli italiani. Una volta finita la lunga diretta la giovane influencer si è sfogata amaramente nel confessionale, asserendo dapprima di credere che la rivale non riesca proprio ad ascoltare gli altri, e successivamente non ha nascosto di pensare voglia sempre stare al centro dell’attenzione:

“Se tu quando qualcuno ti parla pensi solo a controbattere non stai ascoltando…Stai solo sentendo…Noto che tende a voler star al centro dell’attenzione…Ci sta male se non ci sta…”

Nikita Pelizon fa piangere la coinquilina vip: “Mi ha dato dell’invidiosa”

Successivamente la popolare influencer ha rivelato in confessionale di essere stata inutilmente aggredita da Cristina Quaranta ieri sera, anche perchè si è limitata a darle un consiglio:

“Io ogni volta che do un consiglio è solo perchè ti faccio presente una cosa che a mia volta sto notando…Comunque la vita è tua e fai come vuoi…”

La bionda concorrente del Grande Fratello Vip, che la scorsa notte è stata attaccata da Giaele, si è sfogata in confessionale, asserendo in lacrime che una volta Nikita pare le abbia dato dell’invidiosa: “Lei mi ha dato pure dell’invidiosa solo perchè le ho detto che era arrivato un aereo ed ero contenta per lei…Posso essere invidiosa di una che ha 20 anni meno di me? Capisci…Non c’è competizione…”

Patrizia Rossetti si scaglia contro Cristina Quaranta: l’affondo in confessionale

Nella puntata di oggi del daytime del Grande Fratello Vip è stato poi mostrato il confessionale della concorrente dai capelli rossi, la quale ha preso le parti di Nikita Pelizon. Difatti la donna non ha nascosto di credere che la Quaranta ieri sera abbia aggredito quest’ultima inutilmente:

“Cristina ha un po’ azzannato in diretta…Forse perchè è stata punta nel vivo…Dovrebbe evitare di giudicare gli altri…”

Nikita e Cristina avranno modo di chiarirsi nei prossimi giorni? Chissà, intanto al momento tra loro è calato il gelo.