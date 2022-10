GF Vip, Sofia Giaele De Donà attacca Cristina Quaranta: “Sei ridicola”

Scontro tra le due donne dopo la puntata di ieri sera: “A 50 anni sei ridicola”

Ieri sera è successo di tutto nella nona puntata del Grande Fratello Vip. Cristina Quaranta ha terminato la puntata molto arrabbiata, dopo aver sclerato contro Nikita Pelizon che secondo lei la prenderebbe in giro con il suo sorriso e i suoi modi di fare. A fine puntata, la showgirl ora cameriera è stata attaccata da Giaele, secondo la quale la donna pochi giorni prima avrebbe detto alla stessa Nikita di non abbracciarla: “A 50 anni sei ridicola. Mettermi contro le persone ma si può alla tua età?”. Cristina non è uscita bene dalla puntata, molto criticata dal pubblico e sui social per la sfuriata ingiustificata contro l’ex concorrente di Pechino Express in cui ha anche messo in mezzo suo fratello morto di tumore.

Cristina Quaranta prova ad abbassare i toni: “Non era mia intenzione creare problemi”

A quel punto, dopo l’attacco di Giaele, la showgirl romana ha tentato di smorzare i toni, prima facendo delle smorfie e poi dicendo alla sua inquilina che non c’era niente dietro il suo gesto e che non era sua intenzione creare problemi e zizzania tra due amiche, non convincendo però la donna sposata, che ha confermato quanto detto in precedenza, dandole nuovamente della ridicola. Anche Giale non è uscita benissimo dalla puntata, visto che è stata nettamente la meno votata nel televoto per eleggere il preferito del pubblico, con un testa a testa tra Nikita e Antonino Spinalbese, che ha visto alla fine prevalere la donna per pochi punti percentuali, come sottolineato più volte da Alfonso Signorini.

L’avvicinamento tra Giaele e Antonino: nascerà qualcosa tra loro?

Ieri sera l’ex fidanzato di Belen Rodriguez è stato costantemente sotto attacco per tutta la durata della puntata, prima con il confronto con Edoardo Donnamaria, con i due che non possono più vedersi dalla puntata di giovedì, in cui il volto di Forum ha nominato Antonino, e poi ha subito anche le critiche della sua amica speciale Ginevra Lamborghini direttamente dallo studio del GF Vip. Però Giaele, anche se ha attaccato l’uomo nei giorni scorsi, sembra non volerlo mollare e, nonostante sia sposata, da diversi giorni i due si sono avvicinati e continuano a stuzzicarsi, con ieri che erano sdraiati insieme sotto le coperte in giardino. Vedremo se nascerà del tenero o se l’uomo dovrà aspettare i nuovi imminenti ingressi nella Casa per trovare una donna adatta a lui.