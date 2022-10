Grande Fratello Vip 2024, prime voci: “Ecco chi potrebbe fare l’opinionista”

Giulia Salemi conquista un telespettatore: “Perché non è stata scelta come opinionista del reality?”

Maurizio Costanzo ha una sua rubrica sul settimanale Nuovo in cui parla di Tv con i lettori. E sull’ultimo numero del periodico uno di questi ultimi ha mandato un’email al giornalista per fare i più sinceri complimenti alla giovane influencer, che occupandosi di raccontare i commenti social durante le dirette è riuscita a dimostrare di sapere il fatto suo, cogliendo la palla al balzo per chiedere il motivo per cui non è stata scelta direttamente come opinionista del Grande Fratello Vip: “La Bruganelli e la Berti sono brave, ma la giovane Giulia non mi sembra certo da meno, anzi…”

Grande Fratello Vip, il giornalista non ha dubbi: “Magari l’influencer sta facendo le prove generali”

Il giornalista Maurizio Costanzo, dopo aver letto attentamente l’email del lettore del magazine Nuovo, ha subito fatto presente che magari Giulia Salemi ricoprendo al momento il ruolo di portavoce social del reality show, potrebbe star facendo solo le prove generali per diventare magari la prossima opinionista:

“E’ possibile che Giulia Salemi stia facendo le prove generali per diventare una delle opinioniste della prossima edizione del GF Vip…”

Difatti il marito di Maria De Filippi ha anche fatto presente che la ragazza, la quale ha ricevuto una bellissima sorpresa dal suo compagno Pierpaolo Pretelli, conosce molto bene il reality, visto che ha partecipato già 2 volte come concorrente e l’anno scorso ha anche condotto il GF Vip Party su Mediaset Infinity: “Lei conosce molto bene quel palcoscenico…E’ stata concorrente della terza e quinta edizione del reality…”

Maurizio Costanzo non ha dubbi: “Giulia Salemi può prendere esempio dalle due opinioniste attuali”

Il giornalista ha poi concluso il suo intervento sull’ultimo numero del settimanale Nuovo asserendo che Giulia Salemi, in attesa della grande occasione, potrà comunque prendere esempio dalle due opinioniste del GF Vip Sonia Bruganelli e Orietta Berti, che stanno facendo un ottimo lavoro in questa edizione:

“Stanno dimostrando di essere all’altezza del compito…La moglie di Bonolis è alla sua seconda esperienza, mentre la Berti sta dimostrando di essere simpatica e simpatica…”

E in effetti le due opinioniste hanno dimostrato di avere un ottimo feeling.