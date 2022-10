Giulia Salemi, grande sorpresa di Pierpaolo Pretelli: commozione in radio

L’ex gieffino fa emozionare la sua fidanzata che sottolinea: “Non posso piangere in diretta”

La nota influencer Giulia Salemi di recente ha affrontato un ruolo del tutto nuovo, quello di speaker radiofonica su Radio 101. Finalmente l’ex gieffina ha debuttato in radio e durante la diretta ha ricevuto una grande sorpresa dal fidanzato Pierpaolo Pretelli, che non si aspettava affatto. La showgirl italo-persiana non ha nascosto la sua immensa emozione, prima di lasciarsi andare alle lacrime precisando:

“Io non posso piangere in diretta, non sono più un concorrente del Grande Fratello”.

La nota influencer approda in radio: il suo fidanzato la stupisce con un messaggio vocale

Giulia Salemi oltre a giocare le sue carte dalla postazione nel reality show condotto da Alfonso Signorini, in cui in ogni puntata segue tutte le news e i commenti dai social network, è entrata a far parte del team di conduttori di Radio 101. In occasione del suo primo giorno in radio l’influencer italo-persiana ha ascoltato un messaggio vocale del fidanzato, che ha affermato:

“Ciao amore. Questa volta ti dedico io la canzone che ti fa stare bene, e non può che essere “La nuova Stella di Broadway” di Cesare Cremonini. Mi emoziono anche a chiedertela. Questo per farti il mio migliore in bocca al lupo per questa tua nuova esperienza, benvenuta in famiglia”.

Dopo essersi commossa, l’ex gieffina ha fatto un sospiro di sollievo: “Mi ha rovinato il make-up, meno male che non siamo in diretta video!”. Ma l’emozione non è riuscita a trattenerla nuovamente, quando ha sentito il brano che le ha dedicato il suo amato: “Dai non mi far piangere, non si può, devo essere concentrata”.

Giulia Salemi in sostegno del mental coach: “Ci sono segnali nella vita che devono servire a darci forza”

Intanto la nota influencer italo-persiana che in un’intervista si è lasciata andare a un duro sfogo, alla stessa maniera di altri ex gieffini di recente si è schierata dalla parte di Marco Bellavia facendo capire dalle sue parole di rivedersi in lui:

“Ci sono momenti nella vita che dobbiamo vivere come punti di svolta. Segnali che devono servire a darci forza, non ad abbatterci. Oggi sono più forte grazie a quei momenti. Forza”.

L’ex conduttore di Bim Bum Bam purtroppo non essendo a conoscenza del sostegno ricevuto sui social, ha abbandonato il gioco a seguito delle difficoltà che ha attraversato nella casa di Cinecittà e del continuo accanimento degli altri concorrenti nei suoi confronti.