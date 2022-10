Ilary Blasi respinge nuova proposta di Francesco Totti: si va in Tribunale

Francesco Totti fa una nuova proposta alla sua ex moglie, che rifiuta: nuovo retroscena

Anche oggi il quotidiano Il Corriere della sera è tornato a parlare di Ilary Blasi e del suo ex marito, cogliendo la palla al balzo per svelare un nuovo succoso retroscena riguardante i loro accordi legati alla separazione. Cos’è stato rivelato? In pratica la giornalista Giovanna Cavalli è venuta a conoscenza che l’ex calciatore dell’As Roma sarebbe stato disposto a pagare sia i costi altissimi della villa di famiglia che le rette salatissime delle scuole private dei figli pur di non finire in Tribunale, ma purtroppo la popolare conduttrice de L’Isola dei Famosi avrebbe detto no:

“Per scongiurare la separazione giudiziale, sarebbe stato disposto ad accollarsi i costi altissimi della residenza di famiglia e le rette scolastiche, ma la proposta è stata respinta…”

E come sottolineato molto bene dalla giornalista adesso i due saranno costretti ad andare davanti ad un giudice per risolvere tutta questa ingarbugliata faccenda.

Ilary Blasi ha una strategia comunicativa ben precisa? L’ipotesi

In tanti avranno notato che in queste ultime ore la popolare conduttrice dell’Isola dei Famosi ha pubblicato diverse foto su instagram dapprima insieme a sua figlia Chanel e successivamente davanti ad un bel piatto di spaghetti con le vongole in una tavolata con amici e parenti. E questa mossa social è stata interpretata dalla giornalista de Il Corriere della sera come una possibile strategia comunicativa ben precisa:

“Sembra quasi una risposta all’unica apparizione su instagram di Francesco Totti, che dopo mesi di silenzio sui social l’altro girono si è mostra sorridente…”

La giornalista potrebbe aver avuto la giusta intuizione? Chissà, intanto la conduttrice, il cui avvocato ha fatto un chiarimento molto importante, non ha al momento rilasciato alcun tipo di dichiarazione sulla separazione dall’ex marito. Prima o poi romperà il silenzio?

Ex calciatore al centro del gossip: si è baciato con Noemi Bocchi in pubblico? Nuovo rumor

Si segnala inoltre che in questi giorni è circolato un altro insistente rumor su Francesco Totti e la sua nuova fiamma Noemi Bocchi. Di cosa si tratta? In base ai rumor riportati dal quotidiano Il Messaggero pare che i due si siano scambiati un bacio in pubblico davanti agli occhi dei figli di lui. Tutto ciò sarebbe avvenuto in occasione della festa di compleanno dell’ex capitano dell’As Roma. Al momento nessuno dei diretti interessati ha confermato o smentito tale notizia.