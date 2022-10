Ilary Blasi, l’avvocato chiarisce: “Non ha chiesto nemmeno un euro a Totti”

La smentita del legale della nota conduttrice: “Sono state diffuse notizie false”

Nelle scorse ore è emerso un nuovo retroscena, sulla chiacchierata rottura tra Ilary Blasi e Francesco Totti. In particolare sembrerebbe che la conduttrice abbia fatto delle richieste economiche esagerate al padre dei suoi figli: la smentita è arrivata oggi dall’avvocato della showgirl che ha rotto il silenzio su Repubblica per fare chiarezza sulla questione. Il legale ha Alessandro Simeone ha fornito la sua versione con queste parole:

“Sono state diffuse una serie di notizie false. La signora non ha mai chiesto un assegno di mantenimento per sè, nè di 20mila euro, nè di 10mila euro, e nè di 1 euro”.

Strategia per danneggiare l’immagine della showgirl? L’accusa all’entourage dell’ex marito

Non si fa altro che parlare di Ilary Blasi e Francesco Totti, da quando hanno annunciato la loro separazione. A seguito delle recenti indiscrezioni rese note dal Corriere della Sera che parlavano di una guerra tra l’ex coppia con delle richieste di denaro da parte della conduttrice, è intervenuto l’avvocato della stessa ai microfoni di Repubblica. In particolare stando agli ultimi rumors la famosa showgirl avrebbe chiesto all’ex marito un assegno di mantenimento dal valore di 37mila euro, di cui 20 mila euro solo per sè, facendo i conti con il rifiuto del capitano, deciso a dare soltanto 7 mila euro ai tre figli. L’avvocato Alessandro Simeone della presentatrice ha accusato l’entourage de Il Pupone di veicolare notizie false con un unico obiettivo, ovvero quello di danneggiare l’immagine della sua assistita che in realtà non ha mai chiesto soldi al padre dei suoi figli. Il legale quindi è arrivato a una conclusione dopo l’ennesima fake news:

“Questa notizia fa parte ancora una volta di una precisa strategia extraprocessuale per tentare di farla passare per quella che non è”.

Ilary Blasi pronta a denunciare l’amico del capitano? La richiesta al proprio difensore

Sempre su la Repubblica è stata affrontata un’altra questione riguardante la conduttrice: “Poi c’è il tema delle diverse relazioni extraconiugali che le sono state attribuite. Anche in questo caso notizie veicolate a senso unico da parte delle persone vicine alla bandiera di Roma”. Intanto di recente a seguito dell’ultima intervista dell’amico confidente dell’ex marito, la showgirl ha risposto per vie legali facendo sapere attraverso il suo staff di volerlo denunciare. Per la precisione l’entourage della presentatrice de L’Isola dei Famosi ha dichiarato: “Ha mandato al proprio difensore di procedere contro Alex Nuccetelli a fronte della perseverante opera di propagazione di notizie palesemente false e aventi contenuto diffamatorio”.