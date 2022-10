“Nessun omicidio”, Iva Zanicchi difesa da Milly Carlucci dopo la bufera

Ballando con le stelle, la conduttrice consola la cantante: “Non hai commesso un omicidio”

Riprendiamo da BubinoBlog ciò che Milly Carlucci ha detto ad Iva Zanicchi dopo il fattaccio accaduto sabato sera in diretta con Selvaggia Lucarelli. Le dichiarazioni in questione sono state rilasciate a Ballando Segreto, lo speciale in onda su RaiPlay, che racconta momenti inediti del backstage. “Quel che è successo è successo, hai chiesto e richiesto scusa. Non hai commesso nessun omicidio, sabato ci rideremo sopra” ha detto la conduttrice alla cantante, che si sente ancora terribilmente in colpa per la brutta parola rivolta a microfono semispento alla giurata. Iva ha quindi spiegato di non riuscire a sentirsi messa sotto processo e attaccata da tutte le parti, perciò ciò le impedisce anche di ballare bene.

Iva Zanicchi rincuorata anche da Samuel Peron: “Dobbiamo reagire e preparare la nuova coreografia”

Non solo Milly Carlucci: anche Samuel Peron a Ballando Segreto ha consolato l’artista incoraggiandola a mettercela tutta per preparare con lui la nuova coreografia, senza pensare troppo a ciò che è successo sabato scorso. Del fatto si è parlato praticamente nella maggior parte dei programmi Rai, dove Iva è stata ospite, ultimo fra tutti Storie Italiane: nella trasmissione di Eleonora Daniele, peraltro, alla Zanicchi un ospite ha consigliato di non fare la furba…

Milly Carlucci e le parole di conforto alla cantante: “Non facciamoci spegnere il sorriso”

Prima della fine del contenuto disponibile online su RaiPlay, Iva Zanicchi si è detta ancora una volta molto dispiaciuta per lei, per la sua famiglia ma anche per Selvaggia Lucarelli, con la conduttrice di Ballando che le ha detto un’ultima volta di non pensarci più e di non permettere che le si spenga il sorriso: “Tu e Samuel siete una coppia che regala gioia, la gente si identifica con te” sono state le parole di Milly. Chissà cosa accadrà sabato sera: sicuramente dopo l’esibizione, al momento della votazione da parte della giuria, per Iva un momento di grande imbarazzo sarà inevitabile.