Storie Italiane, Iva Zanicchi lasciata di sasso: “Non fare la furba”

Platinette consiglia la cantante: “Non fare la furba e dimagrisci”

Anche nel corso della puntata di oggi 11 ottobre a Storie Italiane si è tornati a parlare di Ballando con le stelle, il grande show di Rai Uno ripartito sabato scorso. Tra i protagonisti della prima serata ovviamente c’è stata Iva Zanicchi, protagonista di una lite furibonda con la giornalista Selvaggia Lucarelli della quale si sta chiacchierando da qualche giorno. Stamattina la cantante è stata ospite nel programma mattutino di Eleonora Daniele, che ha intervistato Iva, commentando la prima apparizione nel format di Milly Carlucci. E tra i protagonisti intervenuti c’è stato anche Mauro Coruzzi, per tutti Platinette, che ha voluto dare dei consigli importanti alla Zanicchi in trasmissione:

Non devi fare la furba prendendoti una giornata di libertà alimentare e fai la dieta. Non dimenticarti di andare alle prove intanto, visto che mi pare di capire che non sei andata oggi.

Iva Zanicchi rivela a Storie Italiane: “Ho parlato col dietologo”

Nel corso del suo intervento a Storie Italiane su Rai, L’Aquila di Ligonchio ha rassicurato tutti sulla dieta intrapresa, nonostante ieri sera si sia lasciata andare ad una cena piuttosto nutriente a base di due piatti di pasta. Nel programma di Eleonora Daniele Iva ha ammesso che in questo periodo è seguita da uno specialista, come da consiglio della stessa conduttrice di Eleonora Daniele: “Mi raccomando Iva, per ballare c’è bisogno di energie”. La Zanicchi ha prontamente spiegato: “Ho parlato stamattina con il dietologo, se volete vi faccio anche nome e cognome. Ho preso una tisana, due uova e poco altro per colazione”.

La celebre artista ammette: “Mi sono sentita umiliata”

Nel giro di interviste concesse in questi giorni nei vari programmi Rai, Iva Zanicchi è intervenuta anche a Da noi a ruota libera, format domenicale condotto da Francesca Fialdini. Parlando a La vita in diretta la cantante è tornata su quanto accaduto due giorni fa, rivelando di non essere rimasta contenta di quanto accaduto: “Mi sono sentita umiliata e offesa perchè erano in due ad accusarmi, non solo una” – il disappunto dell’Aquila di Ligonchio che è una delle protagoniste assolute degli ultimi giorni sul piccolo schermo – .