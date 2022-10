La vita in diretta, caos! Alberto Matano non riesce a parlare per le risate

Alberto Matano ride per la gag Alessandra Mussolini-Cristiano Malgioglio a Tale e Quale

E’ stata Alessandra Mussolini l’ospite de La vita in diretta proveniente da Tale e Quale Show nella puntata andata in onda oggi, mercoledì 12 ottobre 2022, dopo l’ospitata della collega Valeria Marini avvenuta ieri. Venerdì scorso, lo ricordiamo, Alessandra ha imitato Loredana Bertè, imitazione della quale oggi i telespettatori della trasmissione pomeridiana di Rai1 hanno potuto vedere un piccolo estratto, accompagnato dal severo giudizio di Malgioglio che ha detto alla concorrente: “Di Loredana non c’era niente. Hai cantato con la dentiera per caso?!”. Cristiano ha poi fatto vedere al pubblico alcuni dischi incisi in passato da Alessandra, dicendo: “Uno è stato battuto all’asta a Londra per 6.000 sterline, io ne ho tre, se qualcuno vuole comprarli li vendo tutti e tre!”. Finito il filmato di venerdì sera, oggi il conduttore de La vita in diretta per alcuni secondi non è riuscito a parlare per le risate, come si vede nella foto in alto.

“Mandiamo un abbraccio a Loredana Bertè”, il saluto di Alberto Matano alla cantante

“Mi ha fatta andare al manicomio” ha commentato Alessandra Mussolini a La vita in diretta parlando sempre della sua imitazione di Loredana Bertè, per via della voce difficile da fare. “Mandiamo un abbraccio a Loredana” ha quindi detto il conduttore, e la concorrente ha replicato: “Si, salutiamo la Bertè che è una persona straordinaria, ha un temperamento anche quando sta ferma…”. Matano ha poi chiesto alla sua ospite se è pronta per la terza puntata di Tale e Quale Show, nella quale imiterà Lady Gaga: “La mia esibizione di venerdì sarà una cosa pazzesca” ha promesso la Mussolini.

Alessandra Mussolini rivela: “Per il balletto che farò la mia autrice non ha più parlato”

“Venerdì farò anche un balletto, la mia autrice mi ha vista nelle prove ed è rimasta spiazzata, non ha più parlato” ha raccontato infine l’ospite di Alberto Matano a La vita in diretta, in un talk al quale hanno preso parte anche Adriana Volpe, Simona Izzo e Barbara Foria, che venerdì era a Tale e Quale come quarto giudice nei panni di una divertentissima Serena Bortone.