Tale e Quale, incontenibile Barbara Foria che imita Serena Bortone! FOTO

Quarto giudice della puntata di stasera di Tale e Quale Show, la conduttrice di Oggi è un altro giorno

Era stato annunciato nelle anticipazioni uscite in rete qualche giorno fa: a ricoprire il ruolo di quarto giudice nella puntata di questa sera, venerdì 7 ottobre 2022, del programma condotto da Carlo Conti, è toccato a Serena Bortone… ma non quella vera! A vestire i suoi panni è stata infatti una strepitosa e simpaticissima Barbara Foria, che ha fatto piegare in due dalle risate sia il pubblico presente nello studio 5 della sede Rai ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma che i telespettatori sintonizzati su Rai1, imitando la conduttrice in modo perfetto (la vediamo nell’immagine disponibile in alto, tratta dalla presentazione di inizio serata).

Carlo Conti ha sbagliato il nome del programma della collega? “Domani è un altro giorno”

“Ospite speciale questa sera è la grande protagonista del pomeriggio di Rai1, va in onda prima de La vita in diretta di Alberto Matano e prima de Il paradiso delle signore: è Serena Bortone!“ ha detto il conduttore di Tale e Quale Show, appunto presentando Barbara Foria nei panni della collega. Tuttavia Carlo ha citato male il programma del pomeriggio del primo canale, dicendo: “Ogni giorno, domani è un altro giorno”.

Sono molto contenta di essere qui stasera, questo è il mio show, “Oggi è un altro Tale e Quale Show”

ha detto la finta Serena, facendo ridere tutti, ma Carlo l’ha subito corretta dicendole: “Ehm no, non è il tuo show questo, è il mio…”.

La finta Serena Bortone a Tale e Quale Show: “Ecco chi è venuta da me qualche giorno fa”

E la prima concorrente ad essere giudicata da Barbara Foria con la sua esilarante imitazione della conduttrice di Rai1 è stata Valentina Persia nei panni di Giusy Ferreri, sulla quale la giurata ha detto ironicamente: “Valentina è un mio affetto stabile, l’ho avuta in trasmissione qualche giorno fa e mi ha detto che le piace cantare sotto la doccia. Anche Giusy Ferreri è un mio affetto stabile, è inoltre la mia cantante preferita”, facendo ancora ridere tutti.