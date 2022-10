La vita in diretta, Valeria Marini contro Malgioglio: “Dette cose assurde”

La concorrente di Tale e Quale Show: “Cristiano non è stato simpatico”

E’ stata tra gli ospiti di Alberto Matano nella puntata de La vita in diretta andata in onda oggi, martedì 11 ottobe 2022, Valeria Marini che, dopo aver commentato i vari temi affrontati nel talk che si è svolto nella seconda parte della trasmissione, ha parlato della sua esibizione di venerdì sera a Tale e Quale Show, dove ha imitato Cher, venendo massacrata nei giudizi da Cristiano Malgioglio. “Non è stato simpatico” ha detto dopo aver visto il filmato del momento in cui il giurato si è scagliato contro di lei bocciando l’esibizione e consigliandole di fare il ballo del qua qua la prossima volta. “Di Cher non c’era niente” ha asserito inoltre Malgioglio, definendo anche “spaventosa” l’imitazione. A tale giudizio, come i telespettatori sicuramente ricordano, Valeria ha replicato con il sorriso e una battuta, dicendo: “Spaventosa? No, meravigliosa!”.

“Ha detto delle cose assurde”, lo sfogo di Valeria Marini a La vita in diretta

“Sono riuscita a calarmi nei panni di Cher grazie all’ottimo lavoro delle truccatrici e delle costumiste” ha spiegato la concorrente di Tale e Quale Show, mostrandosi non poco delusa dal giudizio eccessivamente severo di Cristiano Malgioglio nei suoi confronti. “Ha detto cose assurde” ha asserito, con Eleonora Giorgi che le ha consigliato di affrontare sempre sorridendo tutte le critiche del genere.

Dalla mia voce arrivare a fare quella di Cher, peraltro, non è stato per niente facile

ha ammesso inoltre Valeria.

Valeria Marini rivela: “Poi Cristiano Malgioglio mi ha detto di essere stupenda…”

“Loretta Goggi mi ha dato un bel giudizio, solo Cristiano è stato severo ma poi è venuto a dirmi di essere stata stupenda” ha raccontato infine l’ospite di Alberto Matano, che ha anche cantato in diretta alcuni versi del brano di Cher interpretato nella scorsa puntata di Tale e Quale Show. E a proposito di Tale e Quale, Valeria ha speso bellissime parole nei confronti di Carlo Conti, sul quale nei giorni scorsi ha rivelato un segreto…