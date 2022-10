Valeria Marini, retroscena inaspettato su Carlo Conti: “Ha un segreto”

“Il sorriso è il segreto del suo successo”, il commento di Valeria Marini sul conduttore di Rai1

Andrà in onda questa sera, alle 21.25 su Rai1, la seconda puntata di Tale e quale show. Carlo Conti è proto per entrare nel vivo della sfida con gli undici concorrenti alle prese con imitazioni sempre più difficili e prove canore da superare. Sempre sorridente e allegro davanti alle telecamere il conduttore toscano è così affabile anche a riflettori spenti e dietro le quinte non lascia trasparire nessuna ansia prima della diretta. A svelare un retroscena su di lui è stata proprio la showgirl del Bagaglino che la scorsa settimana nel talent della prima rete ha imitato Britney Spears, arrivando purtroppo ultima in classifica. Sulle pagine dell’ultimo numero di Tv Sorrisi e Canzoni l’artista ha ammesso sul conduttore toscano:

“Io l’ho sempre visto col sorriso, che è il segreto del suo successo”.

Ha poi proseguito l’elogio per il collega dichiarando:

“La professionalità, unita alla leggerezza, rende tutto stellare”.

Concorrente di Tale e quale show confessa: “Ecco perchè ho deciso di partecipare”

Si è messa in gioco Valeria Marini, che la scorsa settimana ha esordito sul palco del talent di Rai1 con la canzone “Toxic”, e stasera vestirà i panni di Cher, un’artista da lei molto amata. Sulle pagine della rivista su citata ha raccontato cosa l’ha spinta a partecipare al programma. “È una trasmissione che ho sempre amato” ha raccontato svelando poi che il suo sogno sarebbe imitare nel venerdì sera di Rai1 proprio Loretta Goggi, giudice del programma. Intanto questa sera la showgirl, che ha svelato di recente chi non vorrebbe imitare in diretta, cercherà di scalare la classifica. Nella prima puntata infatti la sua esibizione non aveva convinto i giudici, ed era stata criticata in particolare da Malgioglio.

“Carlo Conti potrebbe ridare vita a Lucio Battisti”, la dichiarazione della nota showgirl

Felice di essere tra i concorrenti dell’attuale edizione del talent di Rai1, Valeria Marini ha ammesso che anche il conduttore dello show sarebbe un ottimo imitatore. “Potrebbe ridare vita a Lucio Battisti” ha raccontato, sottolineando poi con un po’ d’ironia: “Meno abbronzato però”.