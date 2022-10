Lino Guanciale choc su Sopravvissuti: “Dieta rigidissima, sofferta la fame”

L’attore rivela come si è preparato a Sopravvissuti

Finalmente il tanto atteso ritorno di Lino Guanciale è pronto a divenire realtà. L’attore protagonista di fiction di successo e passate alla storia, questa sera debutterà sul piccolo schermo con Sopravvissuti, nuova fiction con l’attore di Avezzano come protagonista. Stasera andrà in onda su Rai1 la prima puntata della serie e l’artista, ex star di Che Dio ci aiuti e L’Allieva, ha rivelato alcuni retroscena sulle riprese nel corso di una intervista concessa a Dipiù TV. Per entrare al meglio nella parte Lino si è preparato con una dieta rigidissima, necessaria per entrare in sintonia con il personaggio che scopriremo a partire da questa sera:

Per girare Sopravvissuti ho perso dieci chili in due mesi. E’ stata una prova molto dura, anche perché sono sempre stato una buona forchetta. Soffrire la fame sul set mi ha aiutato a entrare meglio nel personaggio

ha rivelato Guanciale.

Lino Guanciale ammette: “Ecco perché sul set abbiamo legato molto”

Sempre nel corso dell’intervista rilasciata a Dipiù TV l’attore abruzzese ha rivelato un altro retroscena molto curioso riguardo al periodo relativo alle riprese. Lino Guanciale ha ricordato tra le pagine della rivista cosa è accaduto sul set in un periodo storico particolarmente complicato per tutti: “Abbiamo iniziato a girare nel novembre del 2020, nel pieno della cosiddetta seconda ondata di Covid, con buona parte dell’Italia in zona rossa. Genova non lo era ma noi attori abbiamo seguito un protocollo rigido, muovendoci solo dall’hotel al set e questo mi ha fatto legare molto ai colleghi” – ha spiegato l’attore al giornale riguardo a Sopravvissuti, serie che lo ha costretto a sacrifici non indifferenti– .

L’artista anticipa: “Ora mi prenderò una pausa”

Quella appena iniziata sarà una stagione ricca di appuntamenti televisivi per Lino Guanciale. L’attore, intervistato da Dipiù TV, ha ricordato la valanga di impegni che lo attendono al varco prossimamente, a partire dal ritorno de La porta rossa su Rai2, passando per la seconda stagione della fiction di Rai1 Il commissario Ricciardi. Presto però, Guanciale staccherà la spina: “Mi prenderò un periodo di pausa – ha ammesso l’attore – voglio dedicare del tempo alla mia famiglia, a mia moglie e mio figlio che tra poco compirà un anno”.