Retroscena Lino Guanciale: “Sforzi incredibili”, accaduto in Sopravvissuti

L’attore rivela: “Sono stati fatti degli sforzi incredibili in Sopravvissuti”

Finalmente l’attesa sta giungendo agli sgoccioli. Lino Guanciale è pronto a tornare sul piccolo schermo con la nuovissima serie Sopravvissuti, in arrivo a partire dal prossimo 3 ottobre su Rai1. L’attore è intervenuto questa sera nel programma condotto da Alberto Matano, La vita in diretta, dove ha presentato la nuova fiction, attesissima dai fan, come d’altronde ogni fatica dell’attore originario di Avezzano. Forte dei tanti successi raccolti nelle varie fiction Rai e non solo ovviamente, Guanciale ha presentato con grande soddisfazione Sopravvissuti, una serie destinata a tener testa alle produzioni delle piattaforme streaming, visto l’enorme lavoro svolto dietro le quinte:

Sono stati fatti degli sforzi incredibili, tre tv pubbliche di grande importanza, quella italiana, quella tedesca e quella francese, si sono unite per essere competitive con gli omologhi delle piattaforme. E’ stato un privilegio essere in questo progetto

le parole dell’attore.

Sopravvissuti, il protagonista confessa: “Eliminerei alcuni ruoli che ho fatto”

Intervenuto a La vita in diretta da Alberto Matano, il noto attore Lino Guanciale ha presentato la nuova serie Sopravvissuti, in cui interpreterà un ruolo molto complesso e recitato come sempre in maniera magistrale. Parlando nel programma di Rai, l’attore visto e apprezzato in altri grandi successi Rai come Il commissario Ricciardi e Che Dio ci aiuti, è tornato a commentare alcuni dei ruoli interpretati in carriera dopo un rvm mostrato al pubblico da casa: “Se potessi eliminerei immediatamente alcuni ruoli fatti in carriera” – ha scherzato ma non troppo l’artista – . Sicuramente va fierissimo di Sopravvissuti, una serie lavorata e sulle quale i vertici nutrono grandi aspettative.

Grande anticipazione sulla serie

Lino Guanciale, che nei giorni scorsi è stato intervistato da Mara Venier a Domenica In, ha poi regalato ulteriori anticipazioni riguardo a Sopravvissuti prendendo la parola a La Vita in diretta. L’attore, pronto a tornare sul piccolo schermo a partire dal prossimo 3 ottobre, ha concesso una curiosa anticipazione sulla serie Rai: “I 12 personaggi faranno ritorno dopo essere scomparsi per un anno, ma torneranno solo in 7 e alcuni di loro nasconderanno la verità su quanto accaduto” – ha confessato l’attore da Alberto Matano – .