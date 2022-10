Loretta Goggi, è successo a Tale e Quale Show: “Solo io ho osato farlo”

Tale e Quale Show, la giurata svela un retroscena sulla prima puntata: “Nessuno avrebbe osato”

Questa sera andrà in onda la terza puntata dello show di imitazioni di Carlo Conti e sin dalla prima edizione, nel 2011, dietro il banco della giuria c’è Loretta Goggi, che svela un retroscena, in una lunga intervista concessa a Gente, su quello che è successo la prima puntata di questa nuova edizione:

“Sono 12 le edizioni che faccio senza sponsor. I miei abiti, i miei gioielli, belli o brutti che siano, li scelgo e me li compro io. Senza condizionamenti di nessuno. Se un giorno ho voglia di vestirmi di giallo, che da bionda non lo farebbe nessuno io lo faccio e tanti saluti.”

Ed in effetti la prima puntata la giurata aveva una bellissima camicia gialla.

Loretta Goggi ed il rapporto con gli altri giurati: “Lascio a Malgioglio e Panariello le battute”

L’attrice, imitatrice, cantante e conduttrice è affiancata alla giuria di Tale e Quale Show da altri due grandi artisti: Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello. Ebbene su di loro, sempre durante l’intervista al settimanale sopra menzionato, ha ammesso:

“Lascio a loro gli scherzi e le battute. Cristiano è una sagoma, ha una carica pazzesca. Di ogni artista che viene citato dice: ‘Lo amo, lo conosco e amico mio gli devo tutto’ Ma com’è che io in 62 anni di carriera non ho mai conosciuto nessuno?”

Aggiungendo che in tutti i suoi anni di carriera non ha mai chiesto appoggio a partiti o frequentato la mondanità ma di aver lavorato sodo e per passione per essere poi ricambiata dall’affetto del pubblico.

La giurata dello show di Carlo Conti rivela: “Sulle donne siamo tornati indietro”

Non si è parlato solo del programma del venerdì sera di Rai1 nell’intervista al magazine. Loretta Goggi ha detto la sua anche sull’attuale situazione e soprattutto sul ruolo delle donne: “Mi dispiace ammetterlo ma a volte penso che per alcune cose siamo tornando indietro…Ai miei tempi, non dico che la bellezza fosse una cosa contro la quale ci siamo battute ma abbiamo cercato di metterla in secondo piano. Abbiamo rivendicato la professionalità ed il lavoro…” Di recente invece Rosalinda Cannavò, concorrente nello show, ha svelato un retroscena proprio sulla giurata.