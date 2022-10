Rosalinda Cannavò e il retroscena su Loretta Goggi: “Mi ha colpito tantissimo”

Loretta Goggi ed il retroscena svelato da Rosalinda Cannavò: “Il suo giudizio mi ha colpito”

In attesa della terza puntata che andrà in onda venerdì 14 ottobre, Rosalinda Cannavò e Gilles Rocca hanno risposto ad alcune domande dei follower sui profili ufficiali del programma. E la giovane attrice ha confessato qual è stato il giudizio che più l’ha colpita dopo la sua esibizione a Tale e Quale Show:

“Mi ha colpito tantissimo Loretta Goggi quando mi ha chiesto se avessi studiato canto ed al mio no è rimasta sorpresa. Detto da lei è stato complimento bellissimo.”

L’attrice siciliana nella sua prima esibizione, nei panni di Veronica Lucchesi de La Rappresentante di Lista ha convinto tutti i giudici meno apprezzata e centrata, invece, è stata la sua imitazione di Elodie.

Tale e Quale Show, la concorrente non lo nasconde: “Esperienza dura e difficile”

La prima puntata Rosalinda Cannavò è stata stroncata da Cristiano Malgioglio, il giudice più spietato e severo dei tre ma allo stesso tempo elogiata da Loretta Goggi. Insomma, lo show di Carlo Conti è un turbine di emozioni ed infatti l’attrice, sempre durante la breve diretta su Facebook, l’ha definito così:

“È tosto, è un’esperienza dura e difficile ma anche magica ed adrenalinica.”

L’attrice ha anche aggiunto che c’è un ottimo clima dietro le quinte con tutti i colleghi-concorrenti anche se la più iconica è Valeria Marini mentre sull’ultima imitazione di Gilles Rocca con Tiziano Ferro ha confessato: “Puntuale, nel senso che ha cercato di prendere tutte le sfumature di ferro.”

Rosalinda Cannavò pronta per la 3^ puntata dello show di Carlo Conti: sarà Dua Lipa

E mentre Gilles Rocca ha lanciato una frecciatina ad Antonino sull’attrice siciliana ha ammesso di averla trovata magnetica e bravissima. L’appuntamento con la terza puntata di Tale e Quale Show è per venerdì 14 ottobre in prima serata su Rai1. La concorrente ed ex gieffina si cimenterà con la non facile imitazione di Dua Lipa mentre sono già state rese note tutte le altre imitazioni, le prime due sono state vinte da Antonino e si vedrà se manterrà il suo primato o invece verrà battuto da qualcuno dei suoi colleghi.