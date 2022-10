Loretta Goggi piange per un video trasmesso all’improvviso da Carlo Conti

Scritto da Emanuele Fiocca , il Ottobre 15, 2022 , in Musica

Tale e Quale Show, in lacrime la giurata: trasmesso un video di quando aveva quindici anni

Aveva annunciato una sorpresa Carlo Conti all’inizio della terza puntata di Tale e Quale Show 2022, e la sorpresa in questione è arrivata attorno a mezzanotte, pochi minuti prima dello svelamento della classifica e la successiva rivelazione del vincitore: “La settimana scorsa ho ricordato che il 7 ottobre del 1965 Loretta ha debuttato in televisione nella Vita di Dante di Giorgio Albertazzi, interpretando Beatrice” ha ricordato Carlo, aggiungendo poi “Abbiamo trovato il video…”. Sentendo ciò, la Goggi è rimasta senza parole e subito i suoi occhi si sono riempiti di lacrime, commentando timidamente: “No…”. Dunque il conduttore ha fatto partire un video tratto proprio dall’opera in questione, nel quale il pubblico di Rai1 ha potuto vedere una Loretta adolescente, che muoveva i primi passi nel mondo dello spettacolo.

“Ricordiamo il grande Giorgio Albertazzi”, la giurata di Tale e Quale Show commossa

Finito il breve video, il pubblico presente nello studio di Tale e Quale ha fatto un lungo applauso, Loretta Goggi prima fra tutti, alzandosi anche in piedi. “E’ anche un’occasione per ricordare il grande Albertazzi” ha asserito Carlo Conti, mentre Loretta, piangendo, ha detto: “Si, Giorgio”, ringraziando subito dopo il conduttore per l’inaspettata e commovente sorpresa.

E’ stato anche il grande maestro del nostro Ubaldo Pantani

ha rivelato successivamente Conti, riferendosi al comico presente in giuria con il ruolo di quarto giudice, imitando Mario Giordano.

Loretta Goggi commossa anche per l’imitazione di Stanlio e Ollio fatta da Paolantoni e Cirilli

E’ stata dunque una serata di grandi emozioni per la giurata di Tale e Quale Show, che nella prima parte della puntata ha sfiorato le lacrime anche per l’emozionante esibizione di Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli i quali hanno imitato Stanlio e Ollio. E, colpo di scena, a vincere la puntata sono stati proprio loro, a pari merito con Valentina Persia che ha imitato Clementino.