A Tale e Quale Show l’irruzione di un conduttore Mediaset! È ufficiale

Carlo Conti ha scelto il quarto giudice della prossima puntata di Tale e Quale: ecco chi è

E’ tutto pronto per la terza puntata della nuova edizione del programma condotto da Carlo Conti, che andrà in onda domani sera, venerdì 14 ottobre, ovviamente su Rai1 a partire dalle 21.30 circa. Come nelle prime due puntate, accanto ai giudici Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello, ci sarà un quarto volto: chi sarà? Da TvBlog, sempre informatissimo sui dietro le quinte di tutti i programmi Rai, Mediaset e non solo, scopriamo che si tratta di un noto conduttore e giornalista che lavora a Mediaset, precisamente su Rete4, ossia Mario Giordano. No, non sarà realmente lui! Ovviamente sarà un noto imitatore a calarsi nei suoi panni, cosa che peraltro è già successa nella passata edizione.

Ubaldo Pantani imiterà Mario Giordano con il ruolo di quarto giudice domani sera su Rai1

Ad imitare Mario Giordano domani sera nella terza puntata di Tale e Quale Show sarà Ubaldo Pantani, volto noto per il pubblico della trasmissione di Carlo Conti. Come suddetto, anche nella scorsa edizione c’è stata l’imitazione del giornalista e conduttore di Rete4, che conduce Fuori dal coro, quando ha preso parte sempre come quarto giudice. La settimana scorsa, invece, ricordiamo che è toccato ad una divertentissima Barbara Foria ricoprire il ruolo di quarto giudice imitando Serena Bortone..

Tale e Quale Show torna in onda domani sera dopo la puntata ‘movimentata’ di venerdì scorso

Dunque non ci resta che aspettare la serata di domani per vedere non solo l’imitazione di Mario Giordano, ma anche tutte le esibizioni dei concorrenti, dopo la scoppiettante diretta della settimana scorsa quando, tra le altre cose, uno dei concorrenti, ossia Francesco Paolantoni, è caduto rovinosamente sul palco dopo la sua performance in coppia con Gabriele Cirilli. Chissà cosa dovremo aspettarci domani: in questi giorni le prove non si sono mai fermate e una concorrente ha svelato un dietro le quinte riguardante Valeria Marini…