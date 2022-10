Loretta Goggi senza fiato: impressionante cosa si è visto a Tale e Quale

Scritto da Liliana Morreale , il Ottobre 21, 2022 , in Musica

Tale e Quale Show, la giurata impressionata da una concorrente: “Bellissimo momento”

Nella puntata di oggi dello show di Carlo Conti, Valentina Persia ha voluto omaggiare e ricordare la grande artista scomparsa Gabriella Ferri con il toccante brano Sempre. L’esibizione ha emozionato tutti in particolare Loretta Goggi che senza voce e visibilmente impressionata è riuscita a dire solo:

“Bellissimo momento grata e commossa, sei stata brava, brava, brava. Hai regalato un bellissimo ricordo.”

La giurata non è stata l’unica emozionata anche Giorgio Panariello ha elogiato la performance della comica romana dicendo: “Per la prima volta ho provato veramente i brividi.”

Loretta Goggi impressionata dall’esibizione di Valentina Persia: i complimenti della giuria

La vincitrice della scorsa puntata di Tale e Quale Show non solo ha commosso Loretta Goggi ed emozionato Giorgio Panariello ma ha anche convinto il giudice più temibile e severo del programma, Cristiano Malgioglio che ha commentato:

“Perfetta nei gesti, imitarla è impossibile ma te la sei cavata bene!”

Insomma a giudicare anche della standing ovation si può ben dire che la concorrente con il suo omaggio a Gabriella Ferri ha portato a casa un bellissimo momento.

La concorrente dello show di Carlo Conti si commuove per Gabriella Ferri: “Versato tutte le lacrime”

Valentina Persia si è più volte commossa nella breve clip di presentazione a Tale e Quale Show parlando della grandissima artista romana scomparsa prematuramente. Ha rivelato che alla Ferri deve molto, è grazie a lei se ha fatto questo lavoro e poi ha raccontato in lacrime un toccante aneddoto che riguarda il giorno del funerale della cantane: “Al suo funerale io ero in mezzo alla gente, un po’ tra gli ultimi come anche a lei amava stare, poi alzò il cordone il nipote e mi disse la mia famiglia avrebbe molto piacere se tu ti venissi a sedere insieme con noi li ho versato tutte le lacrime che avevo dentro di me.”