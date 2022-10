Classifica Tale e Quale Show, due vincitori! Imitazioni venerdì prossimo

Scritto da Liliana Morreale , il Ottobre 15, 2022 , in Musica

Tale e Quale Show, podio clamoroso con due vincitori: Paolantoni con Cirilli e Valentina Persia

La terza puntata dello show di Carlo Conti si è chiusa con un clamoroso colpo di scena: ci sono stati ben due vincitori. La classifica definitiva, infatti, ha visto sul gradino più alto del podio sia Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli, con l’imitazione di Stanlio ed Ollio che Valentina Persia nei panni di Clementino. Entrambi hanno preso ben 64 voti. La classifica poi continua con al terzo posto Elena Ballerini nei panni di Celine Dior e poi ancora al quarto Gilles Rocca, al quinto Antonino, al sesto Andrea Dianetti, al settimo Claudio Lauretta, all’ottavo Alessandra Mussolini, al nono Rosalinda Cannavò ex equo con Samira Lui ed all’ultimo Valeria Marini.

Anticipazioni puntata del 21 ottobre delle show: tutte le prossime esibizioni dei concorrenti

Chiusa questa terza puntata di Tale e Quale Show con la vittoria di Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli e Valentina Persia, si è già proiettati nella prossima puntata che andrà in onda venerdì 21 ottobre e con le nuove esibizioni con si cimenteranno i concorrenti. Gilles Rocca sarà Jon Bon Jovi, Andrea Dianetti Achille Lauro e Rosalinda Cannavò Francesca Michielin. I vincitori di stasera, Paolantoni e Cirilli saranno Rocco Hunt ed Elettra Lamborghini mentre Valentina Persia omaggerà Gabriella Ferri. Alessandra Mussolini, invece, porterà in scena il ricordo di Milva mentre Antonino sarà Rod Stewart, Valeria Marini vestirà i panni di Shakira, Samira Lui sarà Jennifer Lopez, Claudio Lauretta Renato Zero ed infine Elena Ballerini imiterà Arisa.

Valentina Persia e Paolantoni e Cirilli vincono Tale e Quale Show: il commento dei giurati

Dopo la proclamazione dei vincitori la giuria ha deciso di far esibire il duo di comici anziché l’attrice comica romana ed hanno speigato così il motivo: “Quando gli ricapita di vincere?!” Si è chiusa la movimentata puntata di questa sera dello show di Carlo Conti che ha visto anche Loretta Goggi in lacrime.