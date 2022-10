Luca Zingaretti, arriva la stoccata a Pio e Amedeo: “Vinciamo da vent’anni”

Il commissario Montalbano stravince anche in replica: l’attore lancia una stoccata

Anche ieri sera, mercoledì 5 ottobre, c’è stata la sfida tra la replica del commissario più famoso della televisione italiana impersonato da Luca Zingaretti ed Emigratis di Pio ed Amedeo. La sfida degli ascolti, però è stata vinta dal primo nonostante si trattasse di un episodio in replica andato in onda più di vent’anni fa dal titolo “Il cane di terracotta”, in versione restaurata. Nel dettaglio, infatti, la fiction tratta dai romanzi di Andrea Camilleri ha portato a casa 3.037.000 spettatori pari al 16.8% di share, battendo il diretto competitor di Canale5 che invece ha raggiunto 2.163.000 spettatori pari al 14.7% di share. E sulla vittoria non inaspettata ma sicuramente importante di una replica contro un programma inedito non si è fatto attendere il commento dell’attore romano che sembra una vera e propria stoccata ai due comici pugliese.

Emigratis, arriva la frecciata di Luca Zingaretti: “E anche ieri sera abbiamo vinto”

Nel dettaglio l’interprete di Salvo ne Il commissario Montalbano sul suo profilo Instagram con delle stories ha annunciato: “E anche ieri sera, come vent’anni fa, come da vent’anni abbiamo vinto la serata!!!” Postando la foto di un articolo che indicava gli ascolti di entrambi i programmi. Insomma, sottolineare che una fiction in replica batta un programma inedito può essere letto come una frecciata ai comici Pio e Amedeo. Forse neanche lo stesso Zingaretti se lo aspettava. Il programma comico di Canale5, tra l’altro, oscilla tra il venire celebrato come una trasmissione satirica che mette in ridicolo lo stereotipo degli uomini rozzi e ignoranti e l’essere aspramente criticato da giornalisti e telespettatori per essere eccessivamente volgare.

Luca Zingaretti paparazzato con la famiglia: la moglie Luisa Ranieri e le due figlie

Infine, per quanto riguarda la vita privata dell’attore romano di recente il settimanale Gente lo ha paparazzato insieme alla sua famiglia, la moglie Luisa Ranieri e le due figlie Bianca ed Emma. La coppia si è conosciuta nel 2005 e sposata nel 2015 e nonostante stiano insieme da quasi vent’anni appaiono entrambi innamorati e felici. L’attrice napoletana, tra l’altro, presto tornerà in onda con i nuovi episodi di Lolita Lobosco su Rai1