Luca Zingaretti non se lo aspettava: è successo con la replica di Montalbano

Luca Zingaretti entusiasta per gli ascolti della replica della fiction: “Grande soddisfazione!”

Ieri sera è andata in onda per la terza volta la replica di uno dei primi episodi della serie de Il commissario Montalbano dal titolo ‘La forma dell’acqua”. Inutile dire, com’era prevedibile, che la fiction di Rai1 ha battuto la concorrenza ottenendo come sempre degli ascolti altissimi. E l’attore romano che da più di vent’anni veste i panni di Salvo Montalbano, il commissario nato dai romanzi di Andrea Camilleri, ha rotto il silenzio sui social esternando tutto il suo entusiasmo per il record di ascolti:

“Dopo 22 anni dalle riprese siamo ancora campioni di ascolti! È una grande soddisfazione! E sempre grazie a tutti voi!”

Il commissario Montalbano trionfa anche in replica, l’attore: “Share superiore al 18%”

Gli ascolti dei programmi di ieri sera dimostrano che la replica restaurata in 4k della fiction di Rai1 ha battuto i diretti concorrenti Pio e Amedeo con Emigratis su Canale5. E Luca Zingaretti entusiasta per questo risultato, con delle storie su Instagram, ha puntualizzato:

“Su Rai1 Il commissario Montalbano-La forma dell’acqua ha registrato un netto di 3.130.000 telespettatori, share al 18,28%.”

Numeri assolutamente straordinari se si considera che l’episodio andato in onda ieri sera, tratto dal primo romanzo della saga di Andrea Camilleri, è stato trasmesso la prima volta nel lontano 2000 riproposto alcuni anni fa in replica e poi ritrasmesso nuovamente in versione Ultra HD.

Montalbano, si faranno delle nuove puntate? Gli attori glissano sul ritorno

E mentre di recente Cesare Bocci, il Mimì Augello nella fiction ha svelato un retroscena su Luca Zingaretti, non è chiaro se, prossimamente, si faranno dei nuovi episodi sul commissario più famoso del piccolo schermo. Dopo la morte del regista, dello sceneggiatore, dello scrittore e di molti attori del cast, tra cui Roberto Nobile che è scomparso questa estate la creazione di nuove puntate sembra un miraggio. Tuttavia vi sono ancora due romanzi dello scrittore siciliano che non sono stati trasportati sul piccolo schermo e dunque non è detto che presto o tardi non si giri un ultimo episodio. Gli attori protagonisti, tuttavia, nelle interviste ed in altre dichiarazioni glissano su un possibile ritorno.