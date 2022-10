Luigi Strangis sbarca al Festival di Sanremo 2023? “Ho un pensiero fisso”

Scritto da Vincenzo Pennisi , il Ottobre 18, 2022 , in Festival di Sanremo

Il cantante pronto a partecipare per la prima volta a Sanremo? “Ecco il mio pensiero fisso”

Silenzio, parla Luigi Strangis. L’ultimo vincitore di Amici di Maria De Filippi prosegue il suo momento di successo e proprio nei giorni scorsi ha lanciato il suo nuovo album. Nel frattempo si continua a mormorare di una sua possibile partecipazione al Festival di Sanremo, con Amadeus che proprio di questi tempi sta mettendo in piedi il cast della nuova edizione della kermesse, che farà capolinea in Riviera il prossimo febbraio. Intervistato dal settimanale TV Sorrisi e canzoni diretto da Aldo Vitali, Strangis ha sviato i discorsi su una possibile partecipazione al Festival, ammettendo che le sue forze sono concentrate su altro:

Per il momento ho solo un pensiero fisso: i miei concerti. Il mio nuovo disco Voglio la gonna? C’è moltissimo della mia musica, in fondo nasco proprio come musicista

le parole del cantante. Bocche cucite dunque sulla presenza all’Ariston.

Luigi Strangis ammette: “In tv sono stato timido, non voglio costringermi a essere diverso”

Un mix di amore e rock, così è nato Voglio la gonna, il nuovo album di Luigi Strangis. A diversi mesi dal suo successo ad Amici di Maria De Filippi il cantante proietta lo sguardo in avanti e con il disco uscito di recente il giovane artista calabrese ha provato a dar vita a un miscuglio di emozioni, provando ad allontanare anche quella timidezza che sembrava contraddistinguerlo: “In effetti ad Amici lo sono stato – ha ammesso il cantante a TV Sorrisi e canzoni – , ho provato a lavorarci ma non voglio costringermi a essere diverso. Però cambio volto quando suono”.

Sarà un Sanremo mai visto prima?

Luigi Strangis, tornato a parlare di Maria De Filippi nei mesi scorsi dopo la grande opportunità concessa grazie ad Amici, potrebbe essere uno dei cantanti in gara al prossimo Festival di Sanremo. Ma per la nuova edizione della kermesse Amadeus sta pensando di fare le cose in grandissimo, visto che sul palco dell’Ariston potrebbero salire tanti grandi artisti. Tra questi pare certo il debutto di Alessandra Amoroso e Tiziano Ferro, oltre al clamoroso ritorno di Elisa, Laura Pausini ed Eros Ramazzotti.