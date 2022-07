Luigi Strangis e quel racconto su Maria De Filippi: “Non l’ho mai detto prima”

Il cantante ricorda l’aiuto di Maria De Filippi: “Ho tirato fuori cose…”

Il successo di Luigi Strangis non si ferma, anzi il vincitore di Amici 21 è richiestissimo ovunque. Gli impegni in giro per l’Italia sono tantissimi ma il giovane cantante trova sempre il tempo per nuove chiacchierate, cercando di raccontare altre parti inedite di sé. Questa volta Luigi ha scelto di raccontarsi su Vanity Fair. Qui, attraverso delle dichiarazioni, parla soprattutto del suo cambiamento. Ad Amici, infatti, Luigi è arrivato che era timidissimo, estremamente introverso e chiuso, poco incline a mostrare o dire ciò che aveva dentro. Poi grazie a Maria De Filippi le cose sono cambiate e Strangis è diventato un altro. Su questo cambiamento lui dice:

“Ho tirato fuori cose che non ho mai detto prima”.

Luigi Strangis e quel cambiamento inaspettato: “Non poter sentire la mia famiglia mi ha aiutato”

Ma come ha fatto il giovane cantante a cambiare così tanto e ad aprirsi su aspetti anche privati davanti alle telecamere e a milioni di telespettatori? Il merito come già detto è stato soprattutto di Maria De Filippi che ha trovato la chiave giusta per fare aprire Luigi. Tuttavia c’è anche un altro aspetto che ha inciso molto. Luigi spiega:

“Paradossalmente non poter sentire la mia famiglia mi ha aiutato”.

Il vincitore di Amici prosegue dicendo che quello che all’inizio era un punto debole, qualcosa di molto difficile da gestire, ovvero la lontananza dai suoi genitori, a lungo andare lo ha spinto a raccontare di sé.

Il vincitore del talent pronto per il grande show musicale dell’anno? “Si va quando c’è la canzone giusta”

Dopo un imprevisto shock Luigi Strangis ha poi parlato della sua carriera musicale che da quando è finito il talent di Canale5 gli sta dando grandi soddisfazioni. Con il pubblico si è creato un fortissimo legame e adesso sono in molti a sperare che calchi il palco del Festival di Sanremo. In effetti le voci sull’argomento sono già tante, ma cosa c’è di vero? Luigi temporeggia e spiega che lo guardava con i nonni. Poi aggiunge: