Mara Venier blocca Alessandra Tripoli a Domenica In: “Conduco io, fammi finire”

Scritto da Liliana Morreale , il Ottobre 16, 2022 , in Domenica In

Domenica In, tensioni tra la conduttrice e la ballerina: “Fammi finire perché io conduco questo programma”

Il clima teso ed i battibecchi che tanto animano Ballando con le stelle si sono sposati anche in altre sedi come il programma della domenica pomeriggio di Rai1 per eccellenza. Infatti c’è stata un po’ di tensione tra Mara Venier ed Alessandra Tripoli, storica maestra di danza dello show che in questa edizione fa coppia con Enrico Montesano. Andando con ordine, nel commentare il caos che è successo ieri in puntata con Selvaggia Lucarelli, la Tripoli ha preso la parola ed è partita a ruota libera tanto che la conduttrice l’ha dovuto bloccare per poter spiegare meglio cosa volesse chiederle:

“Però tu hai dato ragione a lei eh, bella mia. Fammi finire perché io conduco questo programma. Quello che è arrivato a casa è che tu hai dato ragione a Selvaggia.”

Mara Venier blocca Alessandra Tripoli: “Sono contenta se qui puoi chiarire”

Dopo essersi scusata con la conduttrice di Domenica In, la ballerina di Ballando con le stelle ha chiarito meglio perché ieri in diretta ha dato ragione a Selvaggia Lucarelli mentre oggi nel talk di Rai1 le è andata contro:

“Posso spiegarmi? Il mio intento era ‘Io capisco bene cosa dici Selvaggia ma a lui non puoi dirlo che è noioso perché per cinque sei puntate vogliamo dare agli italiani il massimo di questo uomo che ci porta l’arte a 360°? Ma non mi hanno fatto parlare. Io sono la sua più grande ammiratrice (riferito ad Enrico Montesano ndr.)”

A questo punto la Venier dopo un po’ di tensione di in studio ha salutato i suoi ospiti dicendosi contenta che la ballerina ha potuto chiarire perché non ha difeso il suo allievo.

Ballando con le stelle: cos’è successo tra Enrico Montesano e la giuria

La puntata di ieri sera dello show di Milly Carlucci ha visto il caos dopo l’esibizione del grande attore con la giuria tanto che alla fine è intervenuto anche Alberto Matano per difenderlo. La ballerina invece inizialmente ha dato ragione alla giuria salvo poi fare un passo indietro oggi a Domenica In.