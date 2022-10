Marco Bellavia rompe il silenzio dopo il ritiro: “Tanto menefreghismo”

GF Vip, il concorrente ritirato si è sfogato su instagram: “Ho ricevuto solo menefreghismo”

La puntata di ieri sera della versione vip del padre di tutti i reality show è stata incentrata quasi interamente sul ritiro di Marco Bellavia e sul comportamento ignobile tenuto dalla maggior parte dei concorrenti nei suoi confronti. Proprio per questi loro atteggiamenti Alfonso Signorini ed il suo staff autoriale hanno deciso di prendere provvedimenti gravissimi nei loro confronti, arrivando addirittura a squalificare Ginevra Lamborghini. Dopo la puntata di ieri sera ha rotto il silenzio l’uomo costretto a ritirarsi per via della sua fragilità psicologica. Cosa ha detto? Ha pubblicato un post su instagram in cui ha ricordato a tutti i suoi follower che giorni fa ha chiesto aiuto agli inquilini vip della casa più più spiata dagli italiani, ma alla fine è stato purtroppo solo ignorato: “Educazione, lealtà, condivisione, lealtà… in cambio di menefreghismo…”

Marco Bellavia ed il sostegno di due sue colleghe: “Siamo con te”

Ovviamente sotto questo post appena pubblicato dal popolare ex concorrente del Grande Fratello Vip sono stati numerosi ad esprimere la loro più totale solidarietà. E tra questi anche Stefania Orlando ha voluto fargli sentire la sua vicinanza, rassicurandolo che non è il solo a vivere una situazione del genere: “Non sei solo…” A stretto giro anche Giulia Salemi ha confessato all’ex inquilino vip, il quale in questi ultimi giorni ha incassato la stima di diversi suoi colleghi, che tutti gli vogliono un gran bene: “Ti vogliamo tutti bene…” Si fa inoltre presente che pure Mara Venier ha voluto esprimergli solidarietà: “Un abbraccio Marco…Siamo con te…”

Alfonso Signorini si prende le sue responsabilità: “Non ho saputo intravedere l’insofferenza dell’ex concorrente”

Ieri sera il conduttore del Grande Fratello Vip, oltre ad aver strigliato come si deve i concorrenti che si sono comportati molto male nei confronti di Marco Bellavia, ha anche colto l’occasione per fare mea culpa. Difatti quest’ultimo ha voluto chiedergli umilmente scusa in diretta per non essersi accorto della sua insofferenza:

“La colpa è anche nostra. Non ho saputo intravedere la sua insofferenza, la colpa è di chi non ha riconosciuto da un punto di vista medico la sua situazione…”

Il presentatore ha inoltre fatto notare al pubblico a casa che purtroppo questo gioco ha acuito ancora di più il suo disagio: “Tanto era più forte il suo disagio tanta era più forte la sua solitudine…”