Marco Bellavia e il sostegno sui social: ecco i vip che lo hanno difeso

Polverone sul Grande Fratello Vip per il caso Bellavia: tanti vip in sua difesa e contro alcuni concorrenti

Il ritiro di Marco Bellavia dalla casa più spiata d’Italia ha creato un polverone dalle dimensioni gigantesche, con molti vip e utenti che sui social hanno espresso vicinanza all’ex volto di Bim Bum Bam andando contro molti concorrenti, che non hanno aiutato l’uomo, bensì lo hanno insultato più volte costringendolo a prendere la sua decisione. Poche ore fa Tommaso Zorzi ha pubblicato una storia in cui si è rivolto all’uomo vittima di bullismo dicendo che lui e tutto il cast del GF Vip 5 ci sono per aiutarlo ed ascoltarlo, confermato anche dagli interventi di Francesco Oppini, Stefania Orlando, Maria Teresa Ruta, Guenda Goria e Giulia Salemi provenienti dallo stesso cast.

Molti utenti duri contro il cast del Grande Fratello Vip: “Squalificateli”

Il caso Bellavia scoppiato nelle ultime ore sui social non è passato di certo inosservato a nessuno. Nella casa solamente Antonella Fiordelisi, su tutte le furie, e Luca Salatino si sono mostrati amareggiati per il ritiro dell’uomo, mentre sui social tantissimi vip e utenti si sono schierati soprattutto contro Giovanni Ciacci, Ginevra Lamborghini, Carolina Marconi, Gegia e Charlie Gnocchi, considerati parte del branco che ha bullizzato Marco Bellavia, chiedendo al Grande Fratello di prendere provvedimenti seri e addirittura la squalifica nella puntata di stasera. Vedremo cosa decideranno Alfonso Signorini e gli autori, che stanno pensando in queste ore a come comportarsi per non farla passare liscia a diversi concorrenti nella Casa.

Gli altri vip contro il cast del Grande Fratello: spuntano nomi importanti

Sono tanti i vip che nelle ultime ore si sono scatenati contro il cast del reality, chiedendo al conduttore un provvedimento esemplare dato il messaggio poco educativo che stanno trasmettendo: Matilde Brandi, Alex Belli, le sorelle Selassié, Delia Duran e Soleil Sorge, mentre Francesca Manzini è invece andata contro chi sta prendendo le difese di Bellavia solo per visibilità. Sicuramente la prima parte della puntata del GF Vip che andrà in onda questa sera in prima serata sarà dedicata al ritiro dell’uomo, sia per dare spiegazioni ai telespettatori molto dispiaciuti e irritati dell’accaduto, dato che l’uomo era presto diventato uno dei preferiti del programma, sia per prendere eventuali provvedimenti contro uno o più inquilini.