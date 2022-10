Marta Flavi sgancia la bomba: “Dopo Ballando potrei sbarcare in una serie”

Ballando con le stelle, Mara Flavi guarda già oltre: ecco dove potremmo vederla

La grande Marta Flavi ha ripreso posizione in pista. La padrona di casa di Agenzia matrimoniale sabato scorso è sbarcata a Ballando con le stelle di Milly Carlucci, iniziando una grande avventura che sembra averle già fatto il pieno di entusiasmo. La Flavi ha coronato un suo sogno prendendo parte al grande show del sabato sera di Rai1, lei che è sempre stata un’assidua telespettatrice di Ballando. Intervistata dal quotidiano Libero la conduttrice ha esternato le proprie emozioni dopo l’esordio di pochi giorni fa, proiettando lo sguardo anche alle nuove avventure professionali. E Marta pare avere già le idee chiarissime:

Sto lavorando a un’idea, un nuovo programma sui sentimenti. Vediamo se dopo Ballando riuscirò a farlo. Mi piacerebbe anche esplorare il mondo delle fiction, magari un ruolo ne Il paradiso delle signore che adoro.

La Flavi ha poi rifilato una stoccata ai reality.

La conduttrice si scaglia contro i reality: “Sono troppo finti”

Nonostante qualche periodo di lontananza dal piccolo schermo Marta Flavi non ha mai smesso di seguire quanto accade in tv. Ma c’è un genere di programma che proprio non riesce ad attirare la simpatia della ex coniuge di Maurizio Costanzo, i reality show. In poche parole, molto difficilmente vedremo la partecipante di Ballando con le stelle al GF Vip oppure all’Isola dei famosi, come spiegato tra le colonne di Libero: “Sono dei programmi finti, io li definisco falsity. Non li farei nemmeno se fossi strapagata. Basta vedere la quantità di autori che ci lavorano dietro”.

La presentatrice ricorda il suo programma di successo

Una vita ricca di avvenimenti e di momenti sia belli che terribili quella di Marta Flavi, che negli anni ’90 ha condotto la popolarissima trasmissione Agenzia Matrimoniale. Un format che parlava di sentimenti, anche se non ha niente a che vedere con quanto vediamo oggi sul piccolo schermo: “Nel mio programma gli autori non imboccavano nessuno e io non incontravo nessuno prima della messa in onda. Volevo che mi raccontassero tutto in studio” – ha ricordato la conduttrice rievocando quanto accadeva sulle reti Mediaset – .