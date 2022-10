Mediaset cambia il palinsesto: a pagarne sono Maria De Filippi e il GF Vip

Il mese di dicembre prospetta cambiamenti per il palinsesto: cosa succederà ai vari programmi

Ieri sera è andata in onda la decima puntata del Grande Fratello Vip, in cui ha tenuto nuovamente banco il caso Marco Bellavia. Però ben presto il doppio appuntamento settimanale, come si vocifera da alcuni giorni, potrebbe saltare già da novembre per l’inizio dei Mondiali di Calcio, per poi probabilmente riprendere addirittura a gennaio 2023. Invece da dicembre si dovrebbero fermare altri due programmi molto seguiti e apprezzati dal pubblico, ovvero Uomini e Donne e Amici, entrambi condotti da ormai molti anni da Maria De Filippi. Le due trasmissioni dovrebbero fermarsi intorno a metà dicembre e quindi prima delle vacanze natalizie, per poi riprendere anch’essi all’inizio dell’anno nuovo.

A gennaio ci saranno anche delle novità: al via un altro programma amato dal pubblico

Quindi, assisteremo a uno stravolgimento di palinsesto nel mese di dicembre, con il GF Vip che dovrebbe dire addio almeno momentaneamente al secondo appuntamento settimanale, nonostante gli ascolti costanti. Il programma proseguirà perciò solo con l’appuntamento di lunedì in prima serata, almeno fino a gennaio. Ma questo destino è riservato anche ai due programmi di punta che ottengono più share di Mediaset, quelli appunto di Maria De Filippi, la quale da gennaio vedrà partire anche un altro storico programma che conduce da tantissimi anni in onda il sabato sera su canale 5: C’è posta per te tornerà con nuove puntata a far appassionare il pubblico con le sue storie toccanti, che a volte coincidono con riappacificazioni.

Temptation Island tornerà in prima serata? Trapelata una clamorosa indiscrezione

Nelle ultime ore è trapelata una clamorosa indiscrezione sul famoso programma che nei mesi estivi aveva appassionato molti telespettatori amanti dei reality: il programma, andato in onda dal 2014 al 2021, con appunto l’eccezione della scorsa estate, sarebbe stato eliminato dal palinsesto di Mediaset anche per questa stagione, con alcuni fan che hanno notato come sarebbero stati cancellati i profili ufficiali su Instagram e Twitter della famosa trasmissione. Quindi Temptation Island potrebbe essere cancellato addirittura per sempre, per la preoccupazione dei molti fan del programma condotto nell’ultima edizione da Filippo Bisciglia. Al momento non c’è stato nessun comunicato ufficiale da parte di Mediaset o del format stesso, e le voci e l’eliminazioni dei profili dai social non sono prove certe di una eventuale cancellazione della trasmissione, anche se fino ad oggi resta la possibilità più accreditata.