Ascolti Grande Fratello Vip, il caso Marco Bellavia non fa più miracoli

I dati Auditel non lasciano dubbi: calo del reality show di Canale 5

Ieri sera è andata in onda la decima puntata del GF Vip, in cui ha nuovamente tenuto banco il caso Bellavia, ospite in studio. L’ex conduttore di Bim Bum Bam ha fatto una intervista in studio, prima di ricevere le scuse degli eliminati, e poi insieme ad Alfonso Signorini ha fatto una incursione nel giardino della casa sfogandosi con i suoi ex inquilini. Questo ha occupato gran parte della puntata, ma non ha avuto il successo di inizio ottobre: se il 3 ottobre il reality aveva ottenuto oltre 3 milioni e 300 mila spettatori nella puntata dei provvedimenti ad alcuni concorrenti a seguito del bullismo verso l’uomo, ieri sera ha intrattenuto solo 2.391.000 spettatori pari al 19.3% di share. Ascolti in linea con quelli di questa edizione, ma nettamente inferiori a quelli della prima stagione della serie tv Vincenzo Malinconico – Avvocato d’Insuccesso, che ha ottenuto 4.132.000 spettatori.

GF Vip, duro faccia a faccia tra Antonella Fiordelisi e Ginevra Lamborghini

Nella puntata di ieri sera, occupata appunto per la maggior parte da Marco Bellavia, l’uomo ha avuto anche l’occasione di incontrare Pamela Prati e, pur non potendola abbracciare per le distanze di sicurezza, si è mostrato molto preso, così come la donna, emozionando il pubblico. Poi c’è stato il confronto tra la Fiordelisi e la sorella di Elettra a seguito delle brutte parole che la prima ha riservato alla seconda negli ultimi giorni. Le due non se le sono mandate a dire, con Ginevra che le ha chiesto di non parlare più di lei. Ai ferri corti negli ultimi giorni anche Attilio Romita e Patrizia Rossetti, i quali si sono detti tutto quello che pensano l’uno dell’altro e si sono parzialmente chiariti.

Sofia Giaele De Donà e Antonino Spinalbese sempre più vicini: scatterà qualcosa tra i due?

Poi c’è stata l’eliminazione di Cristina Quaranta, rimproverata da Signorini, la quale ha probabilmente pagato il pesante scontro avuto con Nikita Pelizon durante la scorsa puntata. Poi si è parlato di Giaele e Antonino, mostrando anche alcune immagini dei due che sono sembrati intimi sotto le coperte, con la donna che ha confermato il suo interesse per l’uomo, mentre lui ha fatto nuovamente il misterioso non esponendo del tutto i suoi sentimenti. Poi c’è stato uno scontro tra Daniele Dal Moro e il conduttore del reality, con il ragazzo che si è sfogato nella notte. Infine ci sono state le nomination, con i più votati al televoto che prevede l’elezione del preferito che sono stati Giaele, Amaurys Perez, Attilio Romita, Carolina Marconi e Edoardo Donnamaria. Prossima puntata lunedì 24 ottobre in prima serata su Canale 5.