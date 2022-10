Finita tra Melissa Satta e il suo compagno: arriva l’annuncio inatteso

Clamorosa rottura tra la showgirl e Mattia Rivetti: la notizia ha spiazzato tutti

Melissa Satta, dopo il naufragio del suo matrimonio con il calciatore Kevin-Prince Boateng, con ili quale ha fatto anche un figlio, aveva finalmente ritrovato il sorriso al fianco dell’imprenditore di 35 anni. Sembrava addirittura che i due volessero fare le cose sul serio, tanto che spesso e volentieri girava voce che si sarebbero addirittura sposati. Ecco però il clamoroso colpo di scena che ha spiazzato tutti i fan della popolare conduttrice. Di cosa si tratta? Quest’ultima, poche ore fa, ha annunciato a tutti i suoi follower su instagram che la sua storia con Mattia Rivelli è terminata. La notizia della fine della loro storia è arrivata a breve distanza dal matrimonio del suo ex marito.

Perchè è finita tra Melissa Satta e l’imprenditore? Le parole di lei

La popolare soubrette ha annunciato su instagram la fine della sua storia d’amore con l’imprenditore scrivendo questo stringatissimo post, che non ha lasciato spazio ad altre possibili interpretazioni: “Dopo quasi 2 anni la mia relazione è giunta al termine. Grazie Melissa…” In tanti si sono ovviamente chiesti il motivo per cui non è andata a buon fine questa relazione, ma al momento dai diretti interessati bocche cucitissime. Difatti entrambi non hanno mai amato parlare della loro vita privata sui social. Tra l’altro si segnala che proprio Mattia Rivetti non ha neppure un suo profilo personale sul social fotografico. I due si erano conosciuti grazie a degli amici in comune. E dopo una breve frequentazione hanno capito di essere fatti l’uno per l’altra.

La conduttrice ed il suo ex compagno si sono lasciati: l’ultimissimo gossip

Si ricorda inoltre che proprio in queste ultime settimane il magazine Oggi ha svelato un retroscena su Melissa Satta e Mattia Rivetti. Difatti il settimanale ha rivelato che i due avrebbero tanto voluto mettere al mondo un figlio insieme, allargando quindi la famiglia. Ecco perchè nessuno mai avrebbe pensato ad una loro rottura. Invece ecco arrivare l’ennesimo colpo di scena nella vita della popolare soubrette, che pare proprio non riuscire a trovare l’uomo della sua vita con cui fare progetti importanti.