Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi tornati insieme? Scoppia un altro gossip

Tomaso Trussardi è tornato insieme all’ex moglie? Spunta un nuovo retroscena

Giorni fa sul magazine Chi sono state pubblicate alcune foto in cui il popolare imprenditore è stato sorpreso entrare nella casa della sua ex moglie Michelle Hunziker e uscire la mattina dopo. Per tale ragione in tanti hanno ipotizzato un loro possibile ritorno di fiamma. Ma sarà vero? Al momento i diretti interessati non hanno né confermato né smentito tali illazioni, anche se il magazine Diva e Donna ha fatto notare una cosa decisamente importante. Difatti lui sembra che continui a non seguire la conduttrice su instagram, al contrario di lei: “Su instagram Michelle non ha smesso di seguire Tomaso. Lui invece non lo fa…” Potrebbe non voler dire niente, ma è certamente curioso che se davvero si sono rimessi insieme lui continui a non seguirla sui social. Quale sarà la verità?

Michelle Hunziker e il presunto ritorno di fiamma con l’ex marito: tutti gli ultimi gossip

Anche il magazine Novella 2000 ha dedicato un intero articolo a Tomaso Trussardi e alla popolare conduttrice di origini svizzere. E in questa occasione il settimanale di gossip diretto da Roberto Alessi non ha avuto alcun dubbio nel dire di credere che ormai per la (ex?) coppia la tempesta sarebbe passata avendo avuto i loro flirt (lei ha avuto una breve storia con Giuseppe Angiolini, mentre lui pare con Ruzwana Bashir, imprenditrice a capo della società di viaggi Peek Company):

“Che la tempesta sia passata, e che entrambi abbiano fatto le loro esperienze, sembra ormai chiaro…”

Saranno davvero tornati insieme? Tuttavia, come fatto presente poco fa da Diva e Donna, lui continua a non seguire sul social fotografico né Michelle né tantomeno la figlia Aurora. Come mai? Potrebbe esserci il rischio che non ci sia nessun ritorno di fiamma?

Aurora Ramazzotti e l’imprenditore si sono chiariti? Nuove indiscrezioni

Si segnala inoltre che anche i rapporti tra Tomaso Trussardi e la figlia di Michelle Hunziker pare non siano più idilliaci come un tempo. Quest’ultimo sembra non sia stato presente neppure al Gender reveal party organizzato dalla ragazza e dal suo compagno. In base però ad alcune indiscrezioni raccolte dal portale web today.it si sarebbero riavvicinati grazie anche al fatto che l’imprenditore sarebbe tornato insieme alla madre. Dietro questo loro riavvicinamento pare ci sia lo zampino anche del compagno di Aurora, Goffredo Cerza, che con Trussardi ha sempre mantenuto un bel rapporto d’amicizia.