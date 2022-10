Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi di nuovo insieme: giorno importante (FOTO)

Michelle Hunziker, ritorno di fiamma con l’ex marito? Foto in un giorno speciale accende il gossip

Circa un anno fa la notizia della separazione di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi è arrivata come un fulmine a ciel serena spiazzando i fan. In seguito la showgirl si è unita al chirurgo Giovanni Angiolini ma la relazione non è durata. Da alcune settimane, invece, circola il gossip di un presunto ritorno di fiamma tra la showgirl e l’ex marito e confermarlo sembra esserlo anche una foto che la Hunziker ha postato sui social oggi che ritrae tutti e quattro insieme: la coppia e le due figlie Sole e Celeste festeggiare il compleanno della prima. Segno che c’è stato un riavvicinamento o solo la voglia di trascorrere insieme un giorno importante per la figlia?

La showgirl e Tomaso Trussardi festeggiano insieme il compleanno della figlia Sole: foto e dedica

Oggi, lunedì 10 ottobre, la figlia secondogenita di Michelle Hunziker, Sole, ha compiuto 9 anni. Per l’occasione le ha organizzato una grande festa in cui erano presenti anche Aurora Ramazzotti, nonna Ineke ed appunto il giovane imprenditore padre della piccola. Il clima sereno e di festa traspare anche delle foto e della storie che la showgirl ha postato sui proprio profili social, come la foto visibile alla fine del paragrafo, ricondivisa dallo stesso Trussardi. Oltre alle foto non è mancata anche una bellissima dedica di mamma Michelle per la figlia:

“Il sole nel cuore… Ti amo amore mio❤️ Auguri.”

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi esplode il gossip: sono di nuovo insieme?

Ad accendere il gossip sul ritorno di fiamma tra la showgirl e l’imprenditore ci ha pensato il settimanale Chi che ha ipotizzato che i due siano ritornati di nuovo insieme. I diretti interessati hanno mantenuto il silenzio su questo ma oggi, con l’occasione del compleanno della figlia Sole, dalle foto è trasparsa una certa sintonia tra i due. Nel frattempo questo per la Hunziker è un periodo d’oro, oggi è stato il compleanno anche della madre Ineke, mentre presto la figlia Aurora, nata dal precedente matrimonio con Eros Ramazzotti, la renderà nonna per la prima volta a soli 45 anni