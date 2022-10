Milly Carlucci, l’inaspettata dedica di un volto di Ballando: “Instancabile”

Ballando con le stelle 2022, Alessandra Tripoli fa una dedica alla conduttrice: “Bella e instancabile”

Manca poco all’inizio della nuova edizione dello show del sabato sera di Rai1 e la conduttrice e tutta la sua squadra sono ancora al lavoro per ultimare gli ultimi dettaglio. In queste ore, tuttavia, attraverso i profili social è arrivata un’inaspettata e toccante dedica a Milly Carlucci da parte di un volto storico del programma, che dopo una pausa dovuta alla gravidanza è ritornata a ballare nella scorsa edizione. La ballerina in questione è Alessandra Tripoli che sui social ha ammesso:

“Passano gli anni e sei sempre più bella e instancabile…prima o poi mi svelerai il tuo segreto! Ti voglio bene”

La dedica è stata corredata da una foto di entrambe.

Alessandra Tripoli pronta per la nuova edizione dello show: le divertenti prove con Enrico Montesano

La ballerina siciliana sarà in coppia a Ballando con le stelle con Enrico Montesano. La partecipazione di quest’ultimo è al centro delle polemiche da mesi e mesi sin da quando non c’era l’ufficialità della sua presenza ma era solo un’ipotesi. In molti reputano la presenza del grande attore inopportuna considerando le sue posizioni No-Vax e complottistiche altri, invece, si concentrano solo sulla sua carriera e dunque uno show nel sabato sera di Rai1 è il posto giusto per l’artista. Sulle polemiche tra l’altro è intervenuta anche la conduttrice Milly Carlucci mentre la ballerina sui suoi profili Instagram posta spesso le divertenti prove con Montesano.

Milly Carlucci è tutto pronto per la nuova edizione di Ballando: le ultime anticipazioni

Il cast di Ballando con le stelle 2022 ha creato non poche polemiche, non solo per la presenza di Enrico Montesano ma anche per quella di Lorenzo Biagiarelli, chef e fidanzato di Selvaggia Lucarelli, giurata del programma. Tuttavia, su tutto questo la conduttrice è intervenuta chiarendo che non ci saranno dei favoritismi anzi la giurata sarà forse ancora più critica nei suoi confronti. E sempre la Carlucci di recente si è espressa anche sul suo privato facendo una inaspettata confessione. L’appuntamento con la prima puntata della nuova edizione dello show, infine, è per sabato 8 ottobre su Rai1.