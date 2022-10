Milly Carlucci, errore a La vita in diretta: “Ballando va in onda domani”

Piccola gaffe della conduttrice di Ballando con le stelle nel programma di Alberto Matano

Come ogni giovedì Milly Carlucci è intervenuta in collegamento a La vita in diretta dallo studio del suo show, per lanciare la puntata in onda dopodomani, sabato 15 ottobre ma, proprio parlando dell’appuntamento in questione, che sarà il secondo di questa edizione, ha commesso una gaffe, dicendo più volte “Domani sera” anziché “Sabato sera”. Subito corretta da qualcuno che si trovava poco distante da lei (la si è vista infatti voltarsi di scatto alla sua destra), ha rettificato dicendo, appunto, “Sabato sera”. Ha quindi rivelato qualche anticipazione, parlando della coreografia che sta preparando Enrico Montesano e commentando quanto è accaduto in diretta durante la prima puntata con Iva Zanicchi ma anche con Giampiero Mughini.

Milly Carlucci a La vita in diretta: “Iva Zanicchi ha chiesto scusa in tutte le sedi”

Parlando, dunque, dello scivolone di Iva Zanicchi con Selvaggia Lucarelli, la conduttrice di Ballando con le stelle ha chiarito ancora una volta: “Iva ha chiesto scusa a Selvaggia in tutte le sedi, pubbliche e private”. Subito dopo ha ricordato che anche tra Mughini e Mariotto c’è stato un momento di tensione, ma tra i due è subito arrivato il chiarimento.

Sabato non so cosa succederà, dipenderà da come andranno le esibizioni e dagli umori con i quali i concorrenti e i giurati si presenteranno gli uni davanti agli altri

ha asserito successivamente, dicendo poi ridendo ad Alberto Matano: “Io, essendo la conduttrice, devo essere sempre imparziale, ma tu dalla tua postazione potresti intervenire in queste cose”.

Grazie per questa patata bollente che mi dai!

le ha risposto scherzosamente il giornalista.

“Massimiliano Gallo ballerino per una notte”, l’annuncio di Milly Carlucci a La vita in diretta

Prima di terminare il breve collegamento, la conduttrice di Ballando ha annunciato anche che nella seconda puntata l’ospite speciale, ossia il ballerino per una notte, sarà l’attore Massimiliano Gallo, che il pubblico di Rai1 conosce molto bene perchè interpreta il marito di Imma Tataranni ma anche perchè sta per debuttare con una nuova fiction nella quale veste i panni dell’avvocato Vincenzo Malinconico.