Milly Carlucci a Storie Italiane: “Ballando? Sarà l’edizione della rinascita”

“Sarà l’edizione della rinascita”, le parole della conduttrice ospite di Eleonora Daniele

E’ tutto pronto per l’attesissimo debutto della nuova edizione di Ballando con le stelle, che Milly Carlucci condurrà a partire da domani sera, sabato 8 ottobre, come sempre dalle 20.35 su Rai1. E proprio per ricordare ai telespettatori il primo appuntamento, è intervenuta tramite collegamento nella puntata di Storie Italiane andata in onda oggi, dove ha dichiarato:

Quella di quest’anno sarà l’edizione della rinascita dopo due anni della pandemia e tutte le difficoltà che abbiamo avuto.

“Finalmente avremo di nuovo lo studio pieno di spettatori e non mancherà la caciara, lasciatemelo dire” ha aggiunto subito dopo.

“Diciassette anni sono tanti”, la dichiarazione della conduttrice di Ballando con le stelle

“Siamo giunti alla diciassettesima edizione e diciassette anni sono davvero tanti per un programma di intrattenimento, la nostra è una lunga storia” ha affermato inoltre Milly Carlucci durante l’ospitata nella trasmissione di Eleonora Daniele, ironizzando poi: “Noi, comunque, siamo giovani!”.

C’è tanto bisogno di una parentesi di sorriso in un mondo che è pieno di problemi

ha asserito subito dopo, salutando due ospiti presenti in studio, ossia Marina Occhiena, che nella scorsa edizione è stata ballerina per una notte assieme ai Ricchi e Poveri, ed Eleonora Giorgi, che alcuni anni fa è stata invece in gara: “Sono stata una ballerina provetta per Milly” ha scherzato l’attrice.

“Milly Carlucci è chiamata generale”, la rivelazione della conduttrice di Storie Italiane

“E’ davvero una lunga storia quella di Ballando con le stelle. Milly so che ti chiamano il generale, vero?” ha detto Eleonora Daniele al termine di un servizio nel quale i telespettatori hanno avuto modo di rivedere alcuni dei momenti indimenticabili delle sedici precedenti edizioni. “Mi chiamano generale, mi chiamano anche preside, insomma me ne dicono di tutti i colori” ha confermato ridendo la Carlucci, che ieri a La vita in diretta ha commesso una gaffe. A parlare dello show di Rai1 è stato anche Massimo Bernardini, conduttore di Tv Talk che, intervenuto nel medesimo spazio, ha fatto una battuta sugli occhiali della collega dicendo: “Da quelle lenti si capisce perchè è sempre avanti”.