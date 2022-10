Gaffe di Milly Carlucci a La vita in diretta: sbagliato cognome dell’ospite

La vita in diretta: piccola gaffe della conduttrice di Ballando con le stelle

E’ intervenuta sul finire della puntata de La vita in diretta andata in onda oggi, giovedì 6 ottobre 2022, Milly Carlucci, per lanciare la nuova edizione di Ballando, al via dopodomani. Apparsa in collegamento dall’auditorium della Rai del Foro Italico di Roma, la conduttrice ha confermato la notizia uscita in rete nelle ultime ore, relativa all’ospitata di Carlotta Mantovan, moglie di Fabrizio Frizzi, che sabato avrà il ruolo di ballerina per una notte. Tuttavia, proprio citando Carlotta, ha sbagliato il cognome dicendo “Mantovani”. Subito si è voltata alla sua destra, come si vede nell’immagine in alto e, dopo qualche secondo di silenzio (probabilmente qualcuno dall’altra parte dello studio le ha fatto notare l’errore), si è corretta dicendo: “Mantovan”.

“Fabrizio Frizzi ha dato il calcio d’inizio a Ballando”, il ricordo di Milly Carlucci

“Vogliamo ricordare che è stato proprio Fabrizio Frizzi a dare il calcio d’inizio a questo programma” ha spiegato la conduttrice di Ballando con le stelle nel collegamento fatto con Alberto Matano, continuando:

Nel 2005 Fabrizio è stato un concorrente strepitoso, meraviglioso, amato da tutti. E’ stato il simbolo dell’uomo medio che non sa ballare ma ci prova.

“Carlotta ci porterà tutto questo” ha poi concluso, appunto parlando della Mantovan ballerina per una notte.

La vita in diretta: la conduttrice di Ballando con le stelle annuncia una novità

Milly Carlucci ha poi annunciato che Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira quest’anno avranno un compito speciale, ossia la possibilità di riportare in gara, una volta a testa nel corso di tutta l’edizione, due coppie eliminate (una ciascuno ovviamente).

Alla fine di ogni puntata, quando scopriremo la coppia eliminata, Sara e Simone potranno decidere se lasciare che la coppia esca dalla gara o se riammetterla

ha spiegato Milly. “La mia responsabilità del tesoretto la posso condividere con qualcun altro” ha ironizzato il conduttore de La vita in diretta, ringraziando la collega per l’intervento e dandole appuntamento a dopodomani sera.