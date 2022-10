Mina Settembre 2, anticipazioni prossima puntata: Claudio vuole un figlio

Anticipazioni terza puntata 16 ottobre: Mina torna a Procida per il fratello

Sarà costretta a scegliere ancora l’assistente sociale di Napoli nella nuova puntata di Mina Settembre 2. Le anticipazioni del terzo episodio della fiction di Rai1, in onda domenica prossima a partire dalle 21.25, svelano infatti che il personaggio interpretato da Serena Rossi dovrà fare i conti con altalene emotive che coinvolgeranno Claudio e il nipote Gianluca. Domenica prossima saranno trasmessi due nuovi episodi intitolati “Cosa resta di noi” e “Sorprese”. Nel primo episodio l’assistente sociale sarà costretta a tornare a Procida, dove aveva trascorso l’estate con il nipote dopo aver scoperto la bugia di Irene. Nella nuova puntata una serie di eventi la porteranno di nuovo sull’isola ma non è tutto! A sconvolgere il personaggio interpretato da Serena Rossi sarà anche il marito Claudio che cercherà di correre e concretizzare il loro rapporto. Cosa farà l’assistente sociale?



Mina Settembre 2, spoiler nuova puntata: un caso complicato per l’assistente sociale

Le anticipazioni della 3^ puntata della serie tv di Rai1 svelano che l’assistente sociale sarà costretta a tornare a Procida. Nel bed&breakfast in cui ha soggiornato con il fratello infatti si sarebbe nascosto uno strano ospite che creerà non pochi problemi. intanto Mina, che si avvicinerà a perdonare Irene, dovrà vedersela anche con una richiesta di Claudio che finirà per sconvolgerla. Il loro rapporto infatti sarà ancora fragile, dopo il tradimento subito, in più la vicinanza con Domenico, con cui sta portando avanti un corso di educazione sessuale e sentimentale per i giovani della scuola, continuerà a farla vacillare.

Anticipazioni nuovo episodio fiction Rai1: Claudio fa una sorpresa alla moglie

Oltre a Gianluca a creare dubbi in Mina Settembre nella sarà anche il marito. Claudio infatti le chiederà di avere un figlio e la richiesta la sconvolgerà. Il marito vorrà inoltre partire per un viaggio in barca a vela con lei, che sarà ancora più confusa e finirà per buttarsi nel lavoro. Uno dei suoi protetti infatti rischierà di finire in una casa famiglia. Intanto il personaggio interpretato da Serena Rossi si renderà conto che il viaggio forse è l’unico modo per salvare il suo rapporto con Claudio.