Mina Settembre 2, anticipazioni seconda puntata: Irene viene perdonata

Anticipazioni puntata 9 ottobre: Mina prende una decisione importante su Irene

Entrerà decisamente nel vivo la serie tv Mina Settembre 2 che domenica prossima andrà in onda con il secondo episodio, a partire dalle 21.25 su Rai1. Il personaggio interpretato da Serena Rossi inizierà un percorso interiore che l’avvicinerà all’ex marito e alla sua migliore amica Irene. Non mancheranno gli ostacoli in questo viaggio verso il perdono per la bella assistente sociale di Napoli che troverà conforto nella nuova psicologa del consultorio, interpretata da Antonia Liskova, e dovrà fare i conti anche con il ritorno di Domenico, il ginecologo che è riuscito a farle perdere la testa nella prima stagione della fiction della prima rete. Anche nella seconda puntata del 9 ottobre non mancheranno le altalene sentimentali per la protagonista. Intanto le anticipazioni dei nuovi episodi, intitolati “Le signorine Esposito” e “Wonderwomen”, regaleranno tante sorprese al pubblico a casa.



Spoiler Mina Settembre seconda stagione: Claudio fa una sorpresa all’ex moglie

Le anticipazioni della 2^ puntata della serie tv di Rai1 svelano che, dopo il colpo di scena del 1^ episodio, Claudio porterà Mina da cinque persone molto importanti per lui. L’assistente sociale conoscerà le signorine Esposito che per il magistrato sono state una specie di zie putative. Le cinque ottantenni saranno alle prese con un problema piuttosto bizzarro che vedrà impegnata anche Mina. Tutto ciò avvicinerà Claudio e la moglie e, a sciogliere le riserve di quest’ultima, sarà un gesto del marito che rimetterà a nuovo la barca di suo padre. Un gesto romantico che la porterà a prendere un’importante decisione su Irene.

Anticipazioni prossima puntata serie tv di Rai1: Mina perdona Irene?

Nel prossimo episodio di Mina Settembre, il gesto di Claudio porterà la protagonista a compiere un passo verso Irene e accetterà di aiutarla. Intanto si troverà a gestire il caso di tre operaie di fabbrica che, dopo il licenziamento, hanno preso una scelta choc: lavorare in proprio, ma abusivamente. Il personaggio interpretato da Serena Rossi sarà aiutato in questa nuova avventura da Irene e Titti, che pedineranno le operaie per scoprire la verità. L’appuntamento perciò con gli intrighi sentimentali della fiction di Rai1 è per domenica prossima, 9 settembre, a partire dalle 21.25.