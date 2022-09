Mina Settembre 2, anticipazioni 1^ puntata: Claudio vittima di un attentato

Anticipazioni puntata 2 ottobre: Serena Rossi di fronte a un’importante scelta

L’attesa è quasi finita! Domenica 2 ottobre Mina Settembre tornerà a far compagnia al pubblico di Rai1 con scelte, imprevisti e colpi di scena. La serie tv ispirata ai racconti di Maurizio De Giovanni tornerà da dove si era interrotta la prima stagione. Dopo aver scoperto che Irene, la migliore amica, è stata l’amante del padre e che Gianluca è suo fratello, l’assistente sociale deciderà di prendersi una pausa da tutto. Deciderà così di partire con il fratello in vacanza a Procida per un mese, lasciando il consultorio e tenendo il marito Claudio e Domenico sul filo del rasoio. Qualcosa però finirà per interrompere bruscamente il periodo di riflessione che la protagonista aveva deciso di prendersi per capire cosa fare della sua vita. L’assistente sociale sarà costretta a confrontarsi con le persone che l’hanno ferita già nella prima puntata della seconda stagione.



Mina Settembre seconda stagione, anticipazioni prima puntata: Claudio rischia la vita

Le anticipazioni della prima puntata della serie tv di Rai1 svelano che l’idillio di Gelsomina e Gianluca si interromperà bruscamente. Claudio infatti, interpretato da Giorgio Pasotti, sarà vittima di un terribile attentato. Alla notizia l’assistente sociale sarà presa dal panico e raggiungerà subito il marito a Napoli, rientrando dalla sua vacanza all’istante. Vedere l’ex in ospedale sarà un tonfo al cuore per la protagonista della fiction di Rai1 che inizierà finalmente a far chiarezza nei suoi sentimenti. Serena Rossi prenderà la sua scelta nella puntata del 2 ottobre della serie tv?

Spoiler nuova puntata: Mina Settembre pronta a perdonare il marito Claudio

Preoccupata per il marito, l’assistente sociale si renderà conto di provare ancora qualcosa per lui, nonostante il tradimento subito. La paura di perderlo per sempre la porterà a mettere da parte delusioni e dolori. Il personaggio interpretato da Serena Rossi inizierà a pensare che forse il rapporto con Claudio merita un’altra possibilità. Tornerà con lui e dirà addio per sempre a Domenico? Ma soprattutto perdonerà l’amica Irene, dopo le bugie e il tradimento subito? L’appuntamento perciò con la fiction di Rai1 è per domenica 2 ottobre a partire dalle 21.25.