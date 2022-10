Oggi è un altro giorno, Emanuela Folliero in lacrime: “Brivido brutto”

Emanuela Folliero scoppia a piangere nel programma di Serena Bortone: “Avuto un brivido brutto”

Nella puntata di questo pomeriggio di Oggi è un altro giorno, mercoledì 12 ottobre, è stata ospite la conduttrice, per anni volto ufficiale di Rete4. Durante la lunga chiacchierata la Folliero oltre a ripercorrere la sua lunga carriera ha ricordato Stefano D’Orazio, storico batterista dei Pooh prematuramente scomparso che è stato anche suo fidanzato. La conduttrice ha voluto raccontare un toccante aneddoto durante il quale si è più volta interrotta perché a stento ha trattenuto le lacrime:

“La sera prima (della morte di D’Orazio ndr) mettevo ordine nell’armadio di mio figlio e in una scotola ho trovato il ciondolo che gli aveva regalato per il battesimo ed appena l’ho preso in mano ho avuto un brivido brutto veramente brutto e poi ho ricevuto la telefonata, coincidenze…”

Oggi è un altro giorno, la conduttrice ricorda Stefano D’Orazio: “Non mi aspettavo il suo addio”

Il batterista di Pooh si è spento il 6 novembre del 2020 a soli 72 anni e la sera prima della morte la conduttrice ha avvertito una strana coincidenza, trovando un ciondolo regalato dall’artista aveva avvertito una brutta sensazione e subito dopo ha ricevuto la chiamata da alcuni amici sulla sua prematura scomparsa. Nel salotto di Serena Bortone, Emanuela Folliero ha continuato così il suo ricordo del musicista:

“Sapevamo che Stefano non stava tanto bene e che era stato ricoverato da lì però al suo addio non ce l’aspettavamo, ci siamo rimasti.”

La conduttrice, inoltre, nel talk di Rai1 si è sbilanciata sulla sua storia con D’Orazio e sui motivi della rottura:

“Mi ha fatta innamorare la sua simpatia, io dico sempre che è l’uomo che più ha fatto ridere nella vita, c’era molta complicità. Le strade si sono divise forse perché io avevo in mente un mio percorso di vita e lui un altro percorso.”

Emanuela Folliero sconvolge Serena Bortone: “Regalato un gioiello pieno di zaffiri”

Negli anni ’90 la conduttrice era un volto amato e familiare che tutti i giorni entrava nelle case degli italiani. Ed ovviamente non mancavano anche i corteggiatori che la riempivano di relegali. La Folliero, che di recente si è mostrata provata a Storie Italiane, ha raccontato un aneddoto che ha sconvolto la padrona di casa del talk: “Mi è arrivato un gioiello che pensavo fosse finto perché era tempestato di zaffiri. Io figurati, l’ho dato a mia mamma e via. Poi però un anno dopo mia mamma lo ha portato a fare vedere ed era in oro bianco e zaffiri, me lo sono ripreso!”