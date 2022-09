Storie Italiane, Emanuela Folliero provata: “L’incidente ha deturpato Bruno”

La conduttrice ricorda Bruno Arena intervenendo nel format del primo canale

Giornata di lacrime per il mondo dello spettacolo italiano, che si è ritrovato a piangere il comico Bruno Arena. L’attore e cabarettista si è spento all’età di 65 anni, dopo che negli scorsi anni era stato colpito da aneurisma durante le riprese di una puntata di Zelig. E i programmi del daytime si sono riorganizzati e tutti hanno voluto esprimere un ricordo del compianto artista, membro della coppia I Fichi d’India, che tanto ha fatto ridere l’Italia tra gli anni ’90 e i primi 2000. Intervenuta in collegamento nella trasmissione Storie Italiane, anche Emanuela Folliero, apprezzata conduttrice, ha voluto ricordare il collega, con il quale ha condiviso esperienze lavorative, tra cui il film di inizio millennio Merry Christmas, uno dei cinepanettoni più amati dai fan.

L’incidente ha deturpato Bruno

ha confessato la presentatrice intervenuta nel format di Eleonora Daniele questa mattina su Rai1.

Emanuela Folliero confessa: “Era una persona molto carina e simpatica”

La conduttrice, estremamente commossa nel ricordo di Bruno Arena, ha acceso la macchina dei ricordi nel corso dell’intervento ai microfoni di Storie Italiane. Emanuela Folliero è intervenuta nel programma guidato da Eleonora Daniele, dove ha speso parole molto importanti nei confronti del collega e spalla di una vita per Max Cavallari: “Era una persona molto carina e simpatica, ho dei grandi ricordi con lui. Non dimentico le multe che gli infliggeva sul set da Aurelio De Laurentiis perché entrambi facevano un sacco di scherzi a tutti sul set, facevano i dispettosi. Era una persona molto carina, simpatica ed empatica” – la confessione nel format di Rai 1 -.

Il ricordo commosso della showgirl

Non solo Emanuela Folliero, nella puntata di oggi mercoledì 28 settembre anche Samantha De Grenet ha preso la parola su Bruno Arena, ricordato con parole spaccacuore dall’amico di una vita Max Cavallari. La showgirl, parlando a Storie Italiane ha così rievocato il ricordo dei Fichi d’India: Due persone carine e garbate, sempre sorridenti anche fuori dalle scene, cosa che non è per niente scontata nel mondo dello spettacolo”. Una mancanza che da oggi in poi si farà sentire fortissima nei cuori di chi ha amato Bruno.