Oroscopo Branko della settimana: previsioni fino a giovedì 27 ottobre 2022

Branko, oroscopo weekend e settimanale: le previsioni dal 21/22 al 27 ottobre 2022

Branko, oroscopo weekend e settimanale: le previsioni dal 21/22 al 27 ottobre 2022

Sull’ultimo numero del settimanale Chi è stato pubblicato l’oroscopo del popolare astrologo, che ha subito dato le sue previsioni.

ARIETE: avete lavorato tanto e bene in questi ultimi mesi. E’ arrivato finalmente il momento giusto per prendervi un weekend tutto per voi.

TORO: per chi ha un partner attenzione perchè la possibilità che dobbiate affrontare alcuni problemi legati magari ai figli è concreta.

GEMELLI: sta volgendo al termine un mese appagante, e anche il prossimo continuerà a darvi soddisfazioni.

CANCRO: dopo un periodo un po’ così finalmente sta per arrivare la tanto agognata svolta che vi farà tornare finalmente il sorriso.

Oroscopo di Branko della prossima settimana fino al 27 ottobre: le previsioni segno per segno

L’astrologo sull’ultimo numero del magazine Chi si è poi concentrato sul secondo gruppo di segni zodiacali dando le sue previsioni sull’amore, sul lavoro e sulla fortuna.

LEONE: la famiglia continuerà ad essere per voi un pensiero fisso e costante. Per coloro che hanno figli è possibili che spuntino problemi legati ai soldi.

VERGINE: questo sarà un weekend davvero bellissimo. Mai come in questo periodo l’amore sarà davvero al top.

BILANCIA: se avete delle questioni in sospeso sappiate che finalmente riuscirete a trovare le migliori soluzioni.

SCORPIONE: il vostro mese è iniziato all’insegna della passione. Non dimenticatevi di essere diplomatici in ogni situazione.

Oroscopo di Branko dei prossimi sette giorni fino a giovedì 27 ottobre: la previsioni sugli ultimi segni dello zodiaco

Branko su Chi ha poi dato le sue previsioni sul restante gruppo di segni zodiacali (QUA per leggere l’oroscopo di una settimana fa).

SAGITTARIO: sta volgendo al termine questo anno ed è arrivato il momento di fare i classici bilanci. Lottate perchè è proprio nella vostra indole.

CAPRICORNO: nonostante stiate vivendo un periodo abbastanza incerto questo weekend inizierà per voi nei migliori dei modi.

ACQUARIO: finalmente è arrivato per voi il momento della rinascita. Se avete delle questioni da affrontare non è più il tempo di rimandare.

PESCI: non. preoccupatevi eccessivamente perchè le prossime settimane potrebbero essere fondamentali per sviluppare nuovi progetti. Il 25 ottobre sarà un giorno molto importante per voi.