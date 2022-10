Branko, oroscopo weekend e settimana: le previsioni fino al 20 ottobre 2022

Scritto da Alessio Cimino , il Ottobre 15, 2022 , in Oroscopo

Oroscopo di Branko della settimana: le previsioni dal 14/15 al 20 ottobre 2022

L’astrologo anche questa settimana ha dato le sue previsioni sul primo gruppo di segni zodiacali sull’ultimo numero del magazine Chi.

ARIETE: siete un po’ troppo agitati e pieni di impegni. Si consiglia di rilassarvi un po’ perchè a lungo andare sarà controproducente.

TORO: siete un po’ stanchi di queste continue discussioni a casa . Avete bisogno di svagarvi e non di innervosirvi di continuo.

GEMELLI: mostrate le vostre abilità e la vostra innata fantasia perchè otterrete grandi consensi. E’ il periodo giusto per fare buoni propositi.

CANCRO: state vivendo un periodo molto intenso. Se avete questioni irrisolte da chiarire questo è il momento giusto.

Branko, oroscopo weekend e settimanale fino a giovedì 20 ottobre: le previsioni segno per segno

Sull’ultimo numero del settimanale Chi l’astrologo ha poi posto le sue attenzioni su altri quattro segni zodiacali dando le sue previsioni sull’amore, sulla fortuna e sul lavoro.

LEONE: potrebbero esserci cambiamenti importanti a lavoro. Cercate però di non sforzarvi troppo per non disperdere energie preziose.

VERGINE: fermatevi un attimo a riflettere e riposare perchè così non potete andare avanti in quanto è sicuramente controproducente.

BILANCIA: se non riuscite a trovare un punto di coesione con persone che vi stanno vicine forse è bene iniziare a pensare di troncare i rapporti.

SCORPIONE: nessuno come voi riesce abilmente a rigirare situazioni negative in vostro favore. Cercate di chiarire le situazioni lasciate in sospeso.

Oroscopo Branko dei prossimi sette giorni fino al 20 ottobre: le previsioni sugli ultimi segni dello zodiaco

Branko su Chi ha poi posto tutte le sue energie sull’ultimo gruppo di segni zodiacali, il cui destino non è stato rivelato (QUA l’oroscopo di una settimana fa).

SAGITTARIO: vi definite ottimisti, ma mai come in questo periodo invece siete poco divertenti. Cercate di mettervi in discussione.

CAPRICORNO: lavorate sempre e ad ogni costo. E l’ora di prendervi una pausa perchè ne avete assolutamente bisogno.

ACQUARIO: state vivendo un periodo di grazia. Lavoro amore e fortuna sono al top.

PESCI: dopo una grande attesa è finalmente arrivato il cambiamento che tanto bramavate.