Oroscopo Paolo Fox a I Fatti Vostri: classifica della settimana 17-23 ottobre

La classifica settimanale dell’oroscopo a I Fatti Vostri

Inizio di settimana anche per I Fatti Vostri, che nel consueto appuntamento del lunedì su Rai2 ha riproposto l’oroscopo di Paolo Fox. Come sempre l’esperto di astri ha stilato la propria classifica, questa volta per quanto riguarda la settimana 17-23 ottobre, mettendo in ordine i segni in base al loro andamento. Questo il primo gruppo, quello che occupa le posizioni basse di questa speciale lista:

ARIETE: ultimo posto, vi state riavviando. Dovete difendervi ed evitate di diventare impulsivi. Ci sono delle piccole tensioni, ma dalla prossima settimana cambiano le cose.

PESCI: undicesimo posto, anche per voi dal 23-24 ottobre in arrivo dei miglioramenti. Settembre è stato pesante, dovete tralasciare qualcosa.

CANCRO: decimo posto, siete bravi e forti ma i furbetti di turno vi hanno messo ostacoli tra le gambe. Le vere qualità emergono.

SCORPIONE: nono posto, a volte vi ficcate nei guai da soli. Cercate di non arrabbiarvi, vi frena il vostro modo di affrontare le difficoltà.

I segni collocati a metà classifica secondo le previsioni di Paolo Fox

L’esperto è poi passato a posizioni migliori per quanto riguarda i segni settimanali. Paolo Fox ha rivelato l’andamento dello zodiaco per un altro gruppo di segni nel programma condotto da Salvo Sottile e Anna Falchi:

VERGINE: ottavo posto, è un periodo in cui dovete recuperare degli stimoli importanti.

ACQUARIO: per voi settima posizione in classifica, ogni tanto abbiamo bisogno di libertà. Periodo di impegni.

CAPRICORNO: sesto posto, per voi il trionfo arriverà nella primavera inoltrata del 2023. Il problema è di chi frequentate.

BILANCIA: quinto posto, dovete farvi i complimenti da soli. Avete dimostrato un coraggio pazzesco.

I segni più fortunati della settimana

Grandi novità rispetto alle scorse settimane per Paolo Fox, con l’astrologo che ha svelato a I Fatti Vostri l’andamento dei segni e quelli più fortunati per la settimana 17-23 ottobre:

TORO: quarto posto, fate attenzione ai piccoli problemi irrisolti. Qualcuno potrebbe rendervi conto di qualche pendenza.

LEONE: gradino basso del podio, forse un eccesso di generosità potrebbe essere troppo in questo momento positivo per voi.

GEMELLI: secondo posto, amore in recupero per voi e calano le fatiche.

SAGITTARIO: primo posto, alcune nuove strade saranno a vostra disposizione.