Oroscopo Paolo Fox a I Fatti Vostri: classifica della settimana 3-9 ottobre

L’astrologo rivela la classifica settimanale a I Fatti Vostri

Inizio di settimana anche per I Fatti Vostri, che nel consueto appuntamento del lunedì su Rai2 ha riproposto l’oroscopo di Paolo Fox. Come sempre l’esperto di astri ha stilato una classifica, questa volta per quanto riguarda la settimana 3-9 ottobre, mettendo in ordine i segni in base al loro andamento. Questo il primo gruppo, quello che occupa le posizioni basse di questa speciale classifica:

ARIETE: dodicesimo posto. C’è qualche piccola indecisione per voi, vi siete allontanati dall’equilibro raggiunto.

PESCI: undicesima piazza. Piano piano le cose si stanno aggiustando per voi. Nel 2023 sarete protagonisti.

SAGITTARIO: decimo posto, prima o poi delle strade si apriranno. Settembre vi ha messo a soqquadro in alcun situazioni, Venere torna a vostro favore, pensate all’amore e alle relazioni sociali.

CANCRO: nona posizione, siete in una fase di riflessione e di fermo. Il più è passato, certi problemi vanno solo digeriti.

I segni di mezzo secondo l’oroscopo di Paolo Fox

L’astrologo ha poi proseguito, rivelando quali segni stazionano a metà della classifica settimanale dell’oroscopo a I Fatti Vostri. Grandi cambiamenti rispetto ai giorni scorsi:

VERGINE: ottavo posto, voi utilizzate la mente per tutto, ora potrebbe mancarvi qualche stimoli, avete bisogno di una ricarica.

ACQUARIO: settimo posto, puntate sui rapporti di amicizia e sull’amore.

LEONE: sesto posto, potete fare molto di più, potreste essere arrabbiati per qualche sfida persa.

SCORPIONE: quinta piazza, i sentimenti sono in prima linea per voi.

La classifica dell’esperto: quali sono i segni più fortunati di questi giorni?

Infine, ecco quali sono i primi segni per quanto riguarda la settimana 3-9 ottobre, con posizioni ribaltate rispetto all’oroscopo di qualche giorno fa presentato da Paolo Fox.

TORO: quarto posto, potete cambiare diverse cose, come il modo di vivere le vostre relazioni.

CAPRICORNO: siete sul gradino basso del podio questa settimana. L’amore è un po’ in ribasso per voi.

BILANCIA: secondo posto, buttatevi se una persona vi piace, vi siete resi conto di chi sono le persone importanti nella vostra vita.

GEMELLI: primo posto, presto per voi sarà possibile realizzare un progetto al quale tenete molto con vari pianeti che sono dalla vostra parte.